J Balvin comparte que su hijo le dice papá

J Balvin y su novia Valentina Ferrer, se convirtieron en padres de Río Osorio Ferrer, el pasado 27 de junio de 2021, es el primer hijo del artista colombiano.

Si bien, el cantante está feliz con la paternidad, ahora comparte todos los bellos momentos que pasa junto a su primogénito.

El intérprete de Mi gente, X y Ay vamos disfruta de esta etapa de su vida.

Asimismo, el cantante de reguetón en esta ocasión no pudo ocultar la emoción que le ocasionó que su nene le hubiese dicho la palabra mágica: «papá». Lo cual, hizo público.

«Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video», explicó Balvin en un audiovisual que subió a una de sus historias. «Se me va a explotar el corazón» dijo.

Además, dio a conocer un video, en blanco y negro, que su pareja sentimental grabó donde se ve al pequeño gateando por una especie de sala y su madre le comenta «di papá». El nene dice «papá».

En dicho clip, la modelo escribe «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ay, Dios!!!!!!!!!!!! Alguien está empezando a hablar», reseñó People.

El intérprete del éxito In da Getto, no pudo estar presente en este momento tan especial porque se encuentra en República Dominicana, donde ofreció un concierto con parte de su actual gira.

J Balvin el pasado junio celebró su primer Día del padre y escribió en su Instagram «Feliz día del padre !! Pero este es más especial es MI PRIMER DÍA DEL PADRE. Felicítenme pues,que un padre como yo, pocos».

E. García

Con información de People