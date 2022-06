junio 20, 2022 - 6:04 pm

La actriz Irina Baeva reacciona a los comentarios de Laura Bozzo sobre ella y Gabriel Soto.

Aunque Irina Baeva y su pareja, Gabriel Soto, le ganaron a Bozzo una demanda, la comunicadora continúa mencionándolos públicamente cosa que podría tener consecuencias.

Aseguran que no ha dejado de mencionarlos en el reality La Casa de los Famosos 2 y esto causó ruido a los seguidores de la pareja.

La demanda que hicieran los famosos a Laura fue porque la conductora hizo comentarios agresivos en contra de la pareja.

Ahora, que la abogada de origen peruano se encuentra al interior de La Casa de los Famosos no ha perdido la oportunidad de hablar sobre los actores.

Ante la pregunta de los periodistas quienes abordaron a la actriz de origen ruso Irina Baeva, sobre el asunto, ella les respondió:

«No tengo ni tiempo de saber. No sé ni de qué me hablan. De verdad, literal, estoy llegando apenitas hoy, aterrizando aquí, llegando de Los Ángeles, donde también estuve por cosas de trabajo con la marca donde trabajo», dijo Baeva.

Baeva añadió: «Tengo tantas cosas más importantes en las que invertir mi tiempo. La verdad es que no sabría ni qué contestar porque no tengo ni idea», reseñó People.

Sobre la demanda que le ganó a Bozzo, la intérprete de Debra Puig en la telenovela Amor dividido, tampoco quiso abordar el proceso legal que interpuso contra la presentadora de TV. «Ya platicaremos de las demandas en otra ocasión», refirió.

Sobre la demanda de Irina y Gabriel Soto contra Laura Bozzo

El pasado 12 de abril, cuando la exconductora de Televisa y TV Azteca, ofreció algunas palabras en una conferencia de prensa para su nueva televisora, ahí abordó rápidamente el tema de Gabriel Soto e Irina Baeva.

La peruana explicó en ese entonces cómo iba el proceso legal que inició en el 2020 y concluyó a mediados de octubre del 2021, con un fallo a favor de la pareja.

Para ese momento Laura dijo: “Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero, igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El gordo y la flaca sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, expresó en una entrevista para TVyNovelas.

