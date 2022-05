¿Hubo enemistad entre Diomedes Díaz y Jorge Oñate?

mayo 10, 2022 - 12:22 pm

Una entrevista al fallecido cantante de música vallenata Jorge Oñate donde habla sobre otro grande del folclore, su “compadre” Diomedes Díaz, se hace viral en redes sociales. Reseña El Pilón.

El entrevistador le hace algunas preguntas a Oñate sobre unas supuestas discusiones de él con El Cacique de la Junta, e incluso le comentó que se decía que Oñate era el primero que salía “corriendo” cuando Diomedes se encontraba hospitalizado.

“No, no, yo nunca he discutido con Diomedes, jamás, discutirá él solo, es que Diomedes es un poco soye… Cuando él está soyao no tiene que ver ni con la virgen del Carmen”, señaló Oñate.

Por su lado, en el año 2011, al Cacique le preguntaron que cuándo lo verían en Colombia montado en su propio avión. “Ombre, esa ha sido mi meta toda la vida, pero es que… Oñate está vivo, mano. Y quién aguanta a Oñate mandándole a espichar la llanta a la avioneta, metiéndole avispas, metiéndole culebras para que me choque y me mate… Mientras Jorge esté vivo yo no compro avión”.

Cabe mencionar que el cantante Jorge Oñate murió el año pasado producto de las secuelas que le dejó la enfermedad del covid-19. Al artista se le rindió homenaje en esta versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata que tuvo la connotación Rey de Reyes.

