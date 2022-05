Hoy de cumpleaños Al Bano, cantante famoso por acusar a Michael Jackson de robarle una canción y estar casado con una mujer bellísima (Videos)

mayo 20, 2022 - 12:10 am

Albano Carrisi, más conocido como Al Bano (Cellino San Marco, Puglia,20 de mayo de 1943), es un cantante popular italiano.

Al Bano estuvo casado con Romina Power durante casi tres décadas (1970-1999). Tuvieron cuatro hijos:Ylenia Maria (1970-1994), Yari Marco (1973-), Cristel Chiara(1985-) y Romina Iolanda (1987-).

Nació en el seno de una familia de agricultores humildes, sus padres fueron Carmelo Carrisi (1914-2005) e Iolanda Ottino (1923-). Le llamaron Albano porque Carmelo había combatido para el Regio Esercito en Albania durante laSegunda Guerra Mundial. Tiene un hermano, llamado Franco Carrisi(1947-).

Debutó en el mundo de la canción en el Festival de la Rosa en 1966 y en la televisión en Settevoci, programa presentado por Pippo Baudo.

El 26 de julio de 1970 se casó con Romina Power (ella tenía 18 años), con quien había cantado a dúo Storia di due innamorati (Historia de dos enamorados), con la que tuvo 4 hijos: Cristel, nacida en 1985 (quien participará en La Fattoria, versión italiana de La granja de los famosos; Romina (nacida en 1987), Yari (nacido en 1973) e Ylenia (nacida en 1970 y desaparecida en Nueva Orleans el 31 de diciembre de 1993 – declarada oficialmente muerta en 2014).

En 1991, cuando se publicó el álbum Dangerous, de Michael Jackson, Al Bano afirmó que la canción «Will You Be There» era un plagio de una canción suya de 1987, I cigni di Bálaka. En 1995, Al Bano entabló una querella. Un experto en musicología determinó que 37 notas de 40 eran idénticas. En mayo de 1999, un tribunal romano acusó a Michael Jackson de plagio, y lo condenó a pagar una multa de 4 millones de liras. En un proceso civil, Al Bano también fue citado por un tribunalmilanés que encontró que Michael Jackson era inocente del cargo de violación dederechos de autor, porque tanto la canción de Jackson como la de Al Bano estaban «privadas de originalidad» ya que ambas estaban vagamente inspiradas en antiguos blues estadounidenses. Los técnicos indicaron también los títulos que podrían haber inspirado tanto a Jackson como a Al Bano: «Tell hope», «Bless you» y «Just another day wasted away».

