Hoy cumple 73 años el galán de todos los tiempos, Richard Gere (+Fotos)

Richard Tiffany Gere (Filadelfia; 31 de agosto de 1949) es un actor y activista estadounidense. Ha sido galardonado con un premio Globo de Oro.

Comenzó a actuar en la década de 1970, interpretando a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y como Bill en Days of Heaven. Llegó a la fama por su papel en la película American Gigolo (1980), que lo estableció como un símbolo sexual. Luego pasó a protagonizar varias películas exitosas, incluyendo An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Primal Fear, Runaway Bride, Arbitrage y Chicago, entre otras.

Richard Gere, carismático actor estadounidense que ha tenido una muy digna trayectoria de 46 años de carrera artística cumple 73 años de vida.

Asimismo, es actor, músico experto en trompeta, compositor y gimnasta. Saltó a la fama en “American Gigolo” y gracias a ella y “Pretty Woman” se consideró símbolo sexual de los 80’s.

Gere intérprete de grandes clásicos del cine como: Días de Gloria, American Gigolo, Cotton Club, La Raíz del Miedo, Sommersby, Hachi: Siempre a tu Lado, Chicago y la muy popular Pretty Woman sigue siendo el galán por la que muchas mujeres quedan sin aliento.

Te hacemos un repaso sobre las películas más impactantes del actor que sigue siendo ícono en el mundo por sus grandes interpretaciones.

