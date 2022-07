Hoy cumple 53 años la cantante y actriz Jennifer López

julio 24, 2022 - 12:04 am

1900178

-Jennifer López nació en el Bronx neoyorkino el 24 de julio de 1970 (tiene 52 años de edad), en una familia de emigrantes puertoriqueños. Su padre era informático y su madre trabajaba en una guardería cuidando niños.

Desde muy pequeña, su meta fue ser artista. Con ese objetivo, sus primeros pasos la llevaron a actuar en musicales, y a tener un papel secundario en la película ‘My little girl’.

Pero su gran oportunidad le surgió tras ganar un concurso para trabajar en un espectáculo de Rosie Pérez, titulado «Fly Girls». Gracias a este trabajo, muchos ojos se fijaron en ella, entre otros, productores de cine y televisión. Le surgieron varios papeles en series de televisión y se mudó a Los Angeles para intentar abrirse camino en Hollywood.

Tras aparecer en varias series («Melinda López», «Malibu Road», «South Central», «Nurses in the line», etc), le ofrecen en 1995 un papel para aparecer en la película «My Family», donde se narraba la historia de una familia de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Posteriormente trabajó junto a Wesley Snipes y Woody Harrelson en la película «Asalto al tren del dinero» y en «Jack», junto a Robin Williams.

Primera película

La gran oportunidad de Jennifer Lopez llega en 1997, al protagonizar su primera película, «Selena», en la que la actriz interpreta el papel de Selena Quintanilla, la fallecida cantante. Gracias a este papel, se convirtió en la actriz latina mejor pagada hasta la fecha, gracias al millón de dólares que cobró por la interpretación.

Ese mismo año, se casó por primera vez, con el camarero cubano Ojani Noa, de quien se divorciaría un año más tarde.

Primer álbum

En 1999 debuta como cantante, con su primer álbum, «On the 6», logrando situarse en los primeros puestos de las listas, vendiendo más de un millón de copias. El disco llevaba el sello de Emilio Estefan y se la llegó a considerar como la nueva Gloria Estefan.

El disco era una mezcla de hip hop con R&B y contaba con la participación de músicos de la talla del propio Emilio Estefan, Sean Combs y Marc Anthony, que ayudaron a que la actriz y ahora también cantante se convirtiera en un fenómeno musical. De este álbum se extrajeron temas como «If You Had My Love» y «Waiting For Tonight».

El título del álbum hace referencia a la línea del metro neoyorquino que utilizaba cada día para ir a sus clases de canto.

J.LO

En el 2001 publica «J.Lo», un disco que resulta ser un tremendo éxito entre sus incondicionales fans y dando lugar a un disco de mezclas un año después, titulado «J.To The L-O».

«J.Lo» se situó en el primer puesto de la lista Billboard 200 y Jennifer Lopez fue la primera artista que consiguió colocar un disco en el puesto más alto a la vez que se estrenaba una de sus películas, la comedia romántica titulada «The Wedding Planner» («Planes de Boda»).

A finales del 2002, la flamante Premio MTV Europa a la «Mejor Artista Femenina del 2002» regresa con la carga sensual a la que nos tiene acostumbrados, y darnos lo mejor de sí. En menos de 4 años, las ventas mundiales de la intérprete superan los 25 millones de copias. Los últimos 5 singles de Jennifer han entrado en el Top 5 de las listas de ventas en todo el mundo.

Rebirth

En 2005 Jennifer Lopez publica «Rebirth» (Renacer), su 4º álbum, con el que vuelve a marcar las nuevas tendencias musicales. Compagina en cada canción pegadizas melodías pop con sonido R&B y una producción musical que va por delante. El álbum incluye también una canción en español.

Ese mismo año, la estadounidense estrena un nuevo filme romántico, esta vez el titulado «Monster-in-Law» («La madre del Novio»), que protagoniza junto a Jane Fonda. Esta película resulta ser un taquillazo y justifica los 15 millones de dólares que pagarona a Jennifer Lopez por su actuación.

También se estrena la película «An Unfinished Life», protagonizada junto a Robert Redford y Morgan Freeman, por la que recibió unas notables críticas.

En 2005, se inicia el rodaje de una nueva película, titulada «Bordertown» («La ciudad del silencio»), en la que además de interpretar también se ocupa de la producción ejecutiva. En esta película, vuelve a actuar junto al español Antonio Banderas, dirigidos por Gregory Nava, quien ya había trabajado a la actriz en la película «Selena».

Esta película habla sobre los asesinatos de mujeres sucedidos en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. La cinta fue vetada en México y tampoco se pudo estrenar en Estados Unidos, por lo que mucha gente sólo pudo verla en DVD.

En 2007 publica su quinto álbum de estudio, titulado «Como ama una mujer», lo que supuso la primera incursión de la artista en el mercado de la música latina. El álbum incluye once nuevos temas interpretados en español por Jennifer Lopez y estaba coproducido por su entonces marido, Marc Anthony, quien a su vez participa en la composición y arreglos de alguna de las canciones.

En septiembre de 2007, la cantante sale por primera vez de gira. Lo hace acompañada de su esposo, el intérprete de salsa Marc Anthony. La gira les lleva a recorrer Estados Unidos y Canadá. Al final de la gira, anuncia que está embarazada.

Álbum en inglés y nacimiento de sus gemelos

El 9 de octubre de ese mismo año publica un nuevo trabajo discográfico, titulado «Brave», cantado íntegramente en inglés y que supone su sexto álbum de estudio. El embarazo de la cantante impide que pueda hacer mucha promoción de este trabajo, por lo que su nivel de ventas no resulta muy abultado.

El 22 de febrero de 2008 nacen los dos gemelos fruto de su relación con Marc Anthony.

En 2011 vuelve a publicar un nuevo álbum, esta vez con el título de «Love?», que cuenta con la colaboración de productores de la talla de RedOne (Lady Gaga), Stargate, Tricky Stewart, The-Dream, Danja, D-Mile y Radio. La propia Lady Gaga participa en dos de los temas de este nuevo álbum de Jennifer Lopez, «Hypnotico» e «Invading my mind».

El primer sencillo extraído de este álbum es el titulado «On the floor», producido la productora de Lady Gaga, RedOne. Se trata de una versión dance del conocido tema de la Lambada, de 1989, y que cuenta con la participación del cantante Pitbull. La cantante ha publicada también una versión en español de este tema, titulándolo «Ven a bailar».

En julio del mismo año aparece la noticia de la separación de Jenni con su pareja, Marc Anthony, tras siete años de matrimonio.

El 24 de julio de 2012 aparece «Dance Again…The Hits», su primer recopilatorio, que recoge los mejores temas de su carrera musical y con el que celebra su 13 aniversario sobre los escenarios. Incluye once nuevos temas más dos pistas adicionales, «Dance Again» junto al rapero Pitbull y «Goin’ In» con Flo Rida.

«Dance Again World Tour» fue su primera gira a nivel mundial, un total de 79 conciertos que recaudó más de cien millones de dólares. En Estados Unidos y Canadá compartió cartel con el español Enrique Iglesias.

Tras finaliza la gira, Jennifer Lopez comienza a trabajar en el que sería su siguiente trabajo discográfico, un álbum titulado «A.K.A.» (Also Know As), que vería la luz el 17 de junio de 2014. Un álbum con aires urbanos que se estrenó con los sencillos «Girls» y «Same Girl» y que contó con colaboraciones de Pitbull, French Montana, T.I., Iggy Azalea, Rick Ross, Nas, Jack Mizrahi y Tyga.

El disco alcanzó el octavo puesto en la lista Billboard Hot 200, con un registro de ventas inferior al esperado. El tercer sencillo se titulaba «Booty» y hacía referencia a los traseros grandes.

American Idol y residencia en Las Vegas

A lo largo de 2016 Jennifer Lopez participó como jurado en la edición 15 del talent show estadounidense American Idol. Ese mismo año realiza su primera residencia en Las Vegas, en el Planet Hollywood Resort & Casino, firmando uno de los mejores contratos en la historia de la ciudad por una veintena de espectáculos. El contrato vio ampliada su duración con otras veinte fechas, ante el éxito cosechado por la cantante.

Igualmente en 2016, la cantante publica el sencillo «Ain’t Your Mama», un tema compuesto por Meghan Trainor que se convirtió en un gran éxito al igual que el vídeo, que sobrepasó los 700 millones de reproducciones en Youtube.

El 2 de febrero de 2020 Jennifer Lopez y Shakira compartieron espacio en la actuación de medio tiempo de la Super Bowl LIV, que se celebró en Miami.

Lea también: EEUU detecta por primera vez dos casos de viruela del mono en niños

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de Todomúsica