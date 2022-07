julio 14, 2022 - 2:11 pm

Hospitalizaron de emergencia a la novia de Vicente Fernández Jr., cuando celebraban su aniversario, el pasado lunes 11 de julio.

Mariana González Padilla, la pareja de Vicente Fernández Jr., provocó gran preocupación entre sus seguidores al compartir diversas fotos y videos en una habitación de hospital, mientras se encontraban de viaje en Colombia.

“No es bueno enfermarse, pero si se enferman vayan al centro médico”, dijo González en un video que subió a sus historias de Instagram, donde se le ve acostada en una camilla médica, usando una bata de hospital, reseñó el portal de Telemundo.

Vicente Fernández Jr., fue el encargado de cuidarla. Aunque la modelo reconoció que estaba enferma, no detalló al momento, el motivo por el cual acabó hospitalizada de emergencias.

El hijo del “Charro de Huentitán, no desamparó a la socialité, quien mantiene informados a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Hace unas semanas, se dio a conocer que la empresaria tapatía, sería una de las participantes de la sexta temporada de “Rica, Famosa, Latina”, una producción confirmada por Estrella TV.

La modelo y futura esposa del primogénito de Vicente Fernández”, podrá demostrar por qué le dicen “La Kim Kardashian mexicana”.

Novia de Vicente Fernández Jr. aclara razones de su hospitalización

Después de que Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., provocara gran preocupación entre sus seguidores al contar a través de su cuenta en Instagram que había sido hospitalizada.

Este martes, acudió de nuevo a la red social para aclarar a sus preocupados seguidores que había sido ingresada debido a una operación programada en su nariz.

“A todas las que andan preocupadas, ¿qué me sucedió? No me sucedió nada. Únicamente, que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenían que hacer mi cirugía para poder respirar bien porque respiraba por mi boca, roncaba y Vicente me dijo: ‘si sigues así, no vas a dormir conmigo’. Como no quería dejar de dormir con baby, me decidí hacerlo.

Asimismo agregó: “Ahorita les voy a mostrar mi cara para que se asusten”, al compartir una fotografía donde se le ve con un adhesivo protector sobre la nariz y grandes moretones bajos los ojos.

A sus fans esta situación les creó suspicacia, aunque la modelo ha confesado en las redes sociales que tiene muchas cirugías.“Mi cuerpo, ya lo había dicho antes, está fabricado.» dijo.

E. García

Noticia al Día

Con información de El Universal/ Telemundo