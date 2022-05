Hija de Arturo Peniche se desmayó en competencia de altura

mayo 26, 2022 - 3:56 pm

La hija del actor y cantante mexicano, Arturo Peniche, se desmayó durante la competencia de altura en el reality show Soy Famoso ¡sácame de aquí!

Khiabet Peniche, alarmó a todos en una trasmisión en vivo cuando de manera inesperada se desmayó y cayó en brazos de sus compañeros del equipo Naranja.

Ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando los participantes de cada equipo se pusieron de acuerdo para escalar una estructura de metal.

La competencia comenzó con las medidas de seguridad pertinentes, y conseguir todos los banderines que estaban colgados en puntos estratégicos.

Le tocó el turno de Khiabet Peniche, cuyo desempeño ha destacado como una de las rivales más fuertes dentro de la competencia.

«Khiabet sufrió un extremo cansancio luego de lanzarse de la escalera y ganar su estrella», escribieron en la cuenta Twitter del reality, que ha ganado audiencia.

Se informó que la hija de Peniche, no perdió el conocimiento y fue evaluada por el equipo médico que se encontraban presentes.

La mejor noticia es que la hermosa hija del reconocido actor de telenovelas, continúo en la competencia hasta conseguir un valioso premio.

“Es que me aventé rápido”, explicó Khiabet mientras era revisada por los doctores, quienes le pidieron que no hablara y descansara unos minutos antes de reincorporarse.“¡Ay, me tiemblan las patitas!, reseñó Infobae.

La hija de Peniche explicó que su estado de salud fue resultado del cansancio extremo que sufrió durante la escalada.

“Sigo cansadísima, pero feliz. Me cansé muchísimo, o sea, agarré la última bandera y como que me deje caer, fue mucho esfuerzo, me deje ir” dijo.

La también conductora de programas, de 39 años, es talentosa como su padre Arturo y como su hermano Brandon Peniche.

Orgullo para su padre Arturo Peniche

La hermana del también actor Brandon Peniche, se enfrentó la actriz Jessica Díaz, de Sinaloa.

Peniche había tenido un perfil bajo durante los primeros días, pero sacó su lado fuerte en la jungla.

El reality show se ha convertido en uno de los más polémicos de la televisión mexicana gracias a los encontronazos entre los concursantes, la mayoría relacionados con Alfredo Adame y los juegos extremos.

Con información de Infobae