-Gloria Trevi sufre caída en concierto en México y compartió con sus seguidores el desagradable momento.

La cantante, quien se encontraba con perfil bajo en las redes sociales, se hizo viral con el video de la tremenda caída que tuvo en el escenario.

La artista es una de las cantantes que ha trascendido con sus letras por varias generaciones.

Todo ocurre en medio de la gira de conciertos que presenta en el país azteca de su tour “Isla divina».

Fue la misma Gloria Trevi quien sorprendió a sus seguidores e internautas al compartir con ellos, el incidente que sufrió durante uno de sus conciertos en Querétaro, México.

Asimismo, la intérprete de Todos me miran, tomó el hecho con mucho humor, gracias a su divertida personalidad.

La famosa y polémica estrella mexicana compartió un clip en el que muestra como subió a uno de sus fans al escenario para bailar junto con ella.

Pero al saludarse, ambos de una efusiva manera, el peso de ambos los hizo tambalear en el escenario hasta caer, ambos al piso, quedando la artista abajo del joven.

Ante el abrazo fallido con cargada, Trevi no cedió y lo volvió a intentar y es qué en medio de risas nerviosas, dijo a su joven fan, lo intentaremos y resultó, pues ahora todo salió bien.

Gloria Trevi comparte todo con sus fans y es aplaudida

Recientemente, la artista abrió su corazón y compartió detalles de procesos que ha vivido en su vida adulta, como es la menopausia, explicó algunos de procesos que ha vivido en su vida adulta.

Fue en una entrevista para el diario Milenio donde la artista de éxitos como Con los ojos cerrados o Pelo suelto se sinceró sobre ahora que tiene 54 años.

“Ya soy una mujer madura, a mí ya me dio la menopausia y la verdad es bien bonito, aprender a disfrutar ese momento y decir: ‘Ya me dio y no tengo por qué negarlo’, porque no es algo malo, es algo que es parte de la vida”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi)

