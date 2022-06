junio 6, 2022 - 5:49 pm

El italiano Gianluca Vacchi respondió ante acusación de maltrato a una exempleada.

El influencer está en el ojo del huracán luego de que su ex empleada Laluna Maricris Bantugon, de 44 años y de Filipinas lo denunciara.

La doméstica afirmó haber vivido «un infierno» al servicio de Vacchi.

«Nos obligaba a bailar para [sus videos] de TikTok», dijo Bantugon. También afirmó que los videos causaban «estrés a los empleados» porque «no bailaban al ritmo de la música».

Incluso dijo que cuando los empleados no bailaban «perfectamente», Vacchi entraba en cólera, arrojaba su teléfono, reseñó People en español.

Algo que el influencer italiano Gianluca Vacchi cataloga como una «mentira» y se defiende ante este escándalo.

«En la vida me he enfrentado a todo y nunca nada me ha arañado», dijo en la red social Instagram, junto a una foto de su pareja Sharon Fonseca y su hija Blu Jerusalema.

«Todas las injusticias y mentiras se han derrumbado ante la verdad y la fuerza de mi tenacidad. Hoy, gracias al amor de mi familia, volamos a una altura donde ninguna nube puede oscurecer la serenidad de nuestro cielo, aunque sea por un momento. Gracias a todos por los miles de mensajes de estima y cariño», añadió.

Gianluca Vacchi recibió apoyo

Asimismo, Gianluca en su publicación ha recibido decenas de mensajes por parte de los seguidores: «Las mentiras tienen tiempo de dar la vuelta al mundo, antes de que la verdad pueda ponerse los pantalones… ¡siempre más fuerte Gian!».

«¡Mantén la cabeza en alto y sigue siendo la persona amable que todos conocemos y amamos mucho!», «Eres un grande… todo lo demás es envidia», «Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia, dijeron admiradores en redes.

E. García

Noticia al Día

Con información de People en español