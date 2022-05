Fabián Ríos confiesa que ha perdido protagónicos por el bienestar de su familia

mayo 30, 2022 - 5:36 pm

El actor colombiano Fabián Ríos ha confesado que por el bienestar de su familia ha dejado pasar papeles protagónicos.

El actor reconocido e novelas como en «Doña Bella» y «Sin senos no hay paraíso» está de regreso en la telenovela Hasta que la plata nos separe (Telemundo), en donde bajo la piel de «El Dandy», ha conquistado a muchos.

«Yo la verdad necesitaba un personaje como ese para poder hacer lo que estoy haciendo, tener tiempo para todo y también disfrutar la vida», asegura el actor. «He vivido todas mis etapas, una por una, de una manera absolutamente coherente y correcta. En este momento de mi vida que soy un hombre casado y con dos hijos, y que estoy interpretando un personaje que está en ese proceso de llegar ahí, yo le estoy enseñando cómo es que tiene que llegar cuando se encuentre con Fabián Ríos».

Es que si alguien tiene sus prioridades bien claras, ese es Ríos, quien en numerosas ocasiones ha dejado ir oportunidades laborales para estar junto a esposa Yuli Ferreira; y sus dos hijos, Lucía y David.

«Lo más importante es interpretar personajes que le llenen a uno el corazón y que a parte le den a uno tiempo para poder disfrutar a la familia, es que son tantos años, que ni siquiera mis hijos me veían, solamente en la noche cuando llegaba a dormir», confesó.

«Y de ahora en adelante quiero darle una prioridad fuerte a mi familia y poder, si Dios me permite, tener personajes que sean contundentes pero que me den ese regalo del tiempo con mi familia porque cuando uno se da cuenta, los hijos tienen 13 años y uno mira para atrás y no ha disfrutado uno solo de esos años que han transcurrido».