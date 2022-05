Exacordeonero de Peter Manjarrés: “Me presenté en su casa y no me dejó entrar”

mayo 20, 2022 - 5:35 pm

Este viernes se conoció una entrevista que dio el joven acordeonero Daniel Maestre al programa ‘El poder de tu música’, donde expresó abierta y públicamente la verdadera razón de la separación musical con el cantante de música vallenata Peter Manjarrés.

“La relación que había entre Peter y yo no era nada cómoda, ya era solamente laboral, yo llegaba al toque y de ahí no le volvía a ver la cara”, expresó el acordeonero.

El presentador del programa le preguntó sobre la separación con el cantante y este manifestó todo lo que venía sucediendo, incluso expresó que luego de darse la separación quiso hablar personalmente con Peter, pero este se rehusó.

“Yo quise hablar personalmente con él, incluso me presenté en su casa de acá de Barranquilla y no me dejó entrar… Me pareció muy mal que él se pusiera a mandar comunicados a páginas cuando él no se comunicó conmigo”, señaló Maestre.

Al finalizar, Daniel quiso dejar en claro que por dicha situación no quería que pensara que él es malagradecido, por lo cual aclaró: “No quiero decir con esto que soy desagradecido con él, por el contrario, agradezco la oportunidad que me dio, pero sí sentí que querían pasar por encima mío como ser humano”.

Cabe mencionar que la separación musical de esta dupla vallenata la dio a conocer el mismo acordeonero a través de sus redes sociales el pasado 23 de abril, después de 3 años de unión.

Pulzo