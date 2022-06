«Estoy contenta por visitar a Maracaibo y poder disfrutar de un patacón»: Nohely Arteaga

junio 23, 2022 - 2:36 pm

La consagrada actriz de TV, teatro y cine, Nohely Arteaga, habló en exclusiva con Noticia al Día a sólo horas de arribar a Maracaibo para presentar la obra de teatro Pequeñas Infidelidades.

La intérprete de 58 años se conserva hermosa y natural. Según reveló, su secreto es el ejercicio, las cremitas y comer sanito.

Arteaga es reconocida a nivel nacional e internacional por las telenovelas en las que trabajó y protagonizó en los ’80 y ’90.

«Estoy feliz de continuar con la gira de esta obra teatral Pequeñas Infidelidades, que será del gusto de los marabinos porque te deja una reflexión cuando vives en pareja».

La primera actriz venezolana detalló que «esta obra en la que me acompaña Rafael Romero, la comenzamos desde el 2019, pero se atravesó la pandemia y tuvimos que hacer una pausa, pero estuvimos en Carabobo y otros estados.

«Sin embargo, reiniciamos la gira y escogimos a Maracaibo para hacerlo y qué más que el emblemático Teatro Baralt para ofrecer nuestro entretenimiento» , continuó la actriz.

«Maracaibo cuenta con una guía cultural maravillosa y eso hay que destacarlo», dijo.

«Una obra de Mario Diament, llamada Pequeñas Infidelidades, que trata de dos personas que eran pareja y se consiguen veinte años después y comienza la historia», explicó.

Al preguntarle ¿qué reflexión deja la obra?, respondió:

«Cuando una historia de amor no se cierra, el pasado no existe y esto es lo que aquí se trata; los invito a asistir y disfrutarla en pareja, en familia, porque tiene un final sorprendente».

¿Qué será lo primero que haga al llegar a Maracaibo?

«Comerme un patacón. Tengo unas ganas de degustar ese rico plato maracucho», refirió entre risas.

Luego de brillar en la TV ahora hace teatro

«La Nohely de la TV sigue vibrando, pero el teatro es sanador y trabajar en él me llena de gratitud. Y más si lo estoy haciendo para mi gente de Venezuela porque se lo merecen. Venezuela fue y es referencia con los mejores actores y actrices en escena».

La vimos actuar en series internacionales… ¿Qué opina sobre el personaje como madre de Bolívar?

«Fue una gran responsabilidad y un gran honor ser la madre del Libertador en la serie de Netflix».

Esta serie grabada en Colombia, para Caracol TV en esos hermosos escenarios, me dio mucha satisfacción. Sabes que el personaje de María de la Concepción Palacios y Blanco, quien fue una mujer de carácter fuerte, madre de Simón Bolívar y quien desafortunadamente muere muy joven, me dejó impactada porque no sabía mucho sobre ella».

«Era una señora que trabajaba, emprendedora y que llevaba las finanzas de la familia, deja una enseñanza».

¿Su participación en Las muñecas de la mafia?

«Esa fue una participación especial en la serie Las muñecas de la mafia en el 2018, serie que fue protagonizada por esa gran actriz colombiana, Amparo Grisales, y fue una grata experiencia».

La belleza de Nohely Arteaga

La aclamada actriz está en la lista de las mujeres venezolanas más lindas y que se conservan frescas y naturales.

¿Su secreto para mantenerse hermosa y fresca?

«Mi secreto es aceptación, valorarse. Es usar los recursos a la justa medida. Comer sano, hacer ejercicios. A mis 50 y tantos me siento agradecida por lo que soy y cómo luzco».

«Respeto a quienes tomen la decisión de cirugías y otros trucos de belleza, pero yo no me caso con exageraciones, porque creo que una actriz debe estar lista para interpretar cualquier personaje y transformada no creo que se logre mucha credibilidad por parte del público, así que ese es mi secreto, lucir sencilla».

«Puedo concluir diciéndote que prefiero hacerme sentir con mi talento», finalizó.

