Este es el nuevo look de Belinda

agosto 26, 2022 - 5:09 pm

1908053

La cantante española Belinda no deja de sorprender a sus fans, cambió de look y más de uno quedó sorprendido.

Belinda es una artista que tiene gran popularidad en las redes sociales y que tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, viaja por el mundo e interpreta grandes éxitos musicales.

Lea también: Belinda de vacaciones junto a Jared Leto

La artista de 33 años, mantiene a sus seguidores informados de su día a día y esta vez mostró un look radical, cortándose el cabello y pintándoselo de rosado.

Las fotos fueron compartidas a través de su Instagram por la revista Skin, en la que además de la sesión fotográfica, se incluirá una entrevista con la cantante.

Según Belinda, las fotos son parte de su participación de la portada de la revista. “Belinda drising tide”, se lee en la frontal que muestra a una Belinda diferente, luciendo un enterizo negro que tiene transparencia y escote.

Para la ex de Nodal, este look es una “fantasía” y como era de esperarse, los usuarios digitales no dudaron en compartir su punto de vista.

Muchos aseguraron que Belinda es una muñeca de porcelana y que cualquier cosa que se haga para mejorar su imagen, la hará lucir bella y radiante.

Belinda y su drástico cambio

Belinda impactó a sus fans con el cambio radical de su cabello que cortó al ras y pintó de rosado ya que proyectaba una imagen armoniosa y tranquila luciendo su melena cuyo color cambiaba pocas veces.

Recientemente, la intérprete del género pop, en español, fue vista con el actor estadounidense Jared Leto, disfrutando de unas vacaciones, noticia que generó especulaciones pero ella y el actor aseguraron que solo son amigos.

Belinda no para de sonar en las plataformas musicales ni deja de ser tendencia en las redes sociales.

Asimismo, la también actriz ha acaparado la atención de los medios especializados en farándula por sus escándalos, amoríos, series y canciones.

Recordemos que la artista aumentó popularidad en redes sociales tras el romance que tuvo con el también famoso Cristian Nodal y su fama continúo creciendo al anunciar el fin de la relación, cuando hacían planes de matrimonio.

Tal parece que la cantante de Utopía se prepara para cambios trascendentales en su vida así como también nuevos retos profesionales y esto sería una muestra de ello.

E. García

Noticia al Día

con información de Milenio