Es que Lila no sabe desafinar (Video)

junio 28, 2022 - 11:14 am

1893786

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lila morillo (@elcocoterodelila)

Es que Lila no sabe desafinar, eso lo dicen expertos del canto y la música. Aquí compartimos un video de su cuenta de IG elcocoterodelila donde interpreta un tango en homenaje del grande Carlitos Gardel y en Argentina.

Una verdadera señora de la canción. Una voz armoniosa y llena de vigencia. Alguien dijo una vez que Lila era nuestra Edith Piaf.

En su juventud y, hoy, entrada en años, la voz de Lila no pierde matices, no pierde brillo, sigue siendo arrulladora, con color y temperatura.

TC