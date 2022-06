Empleado de Disney arruinó propuesta de matrimonio y desata polémica en redes sociales

junio 7, 2022 - 8:01 am

Esta semana Disney se vio involucrada en una controversia en redes sociales tras haberse hecho viral un video en el que se ve a un empleado interrumpir una propuesta de matrimonio a una pareja.

El viral momento tuvo lugar en el interior de Disneyland, París, uno de sus parques temáticos. El video se ha viralizado en diferentes redes sociales, teniendo millones de reproducciones.

Según el portal Deadline, el joven se disponía a realizar la propuesta de matrimonio a su novia cuando. El visitante habría pedido permiso a otro empleado del parque teniendo un sí por respuesta.

En el video subido a las redes sociales, se ve cuando el hombre se sube a una plataforma frente al Casillo de Cenicienta para de esa manera poder hacer la pregunta y entregar el anillo.

Acto seguido, el hombre se arrodilla sosteniendo una cajita con el anillo. De repente, el empleado corre hacia ellos y le quita el anillo seguido de un gesto que le indicaba a la pareja que debían bajarse del sitio.

“We regret how this was handled. We have apologized to the couple involved and offered to make it right.” De esta manera ofrece disculpas el vocero de #Disneyland por lo ocurrido en este vídeo en donde un empleado arruina una propuesta de matrimonio.

pic.twitter.com/2iiZpUtzLs

— Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) June 4, 2022