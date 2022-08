Elton John filtra su colaboración con Britney Spears antes de su estreno (Video)

agosto 25, 2022 - 12:13 pm

-El mundo entero se encuentra a la espera del estreno de ‘Hold Me Closer’, colaboración entre Elton John y Britney Spears

El cantante había compartido a través de su cuenta de TikTok un pequeño adelanto, sin embargo, apareció en un bar cantando el tema que se estrenará este viernes 26 de agosto, por lo que el cantante de ‘Rocket Man’ habría “filtrado” su canción.

Elton John “filtra” ‘Hold Me Closer’, su colaboración con Britney Spears

Aunque se esperaba que ‘Hold Me Closer’ se estrenara este 26 de agosto, Elton John sorprendió a sus seguidores y publicó en sus redes sociales como Instagram y TikTok el video en donde se le puede ver cantando el tema frente a un grupo de personas con el cual aparentemente estaría celebrando el lanzamiento de su colaboración con Britney Spears.

Los hechos ocurrieron en el exclusivo bar de Cannes, Francia, La Guérite. Probablemente todos esperaban que Sir Elton cantara el mismo fragmento que compartió hace unos días, pero no fue así pues en el video que dura 5:11 minutos se le puede ver muy contento interpretando la canción, por lo que sí, Elton John habría “filtrado” este tema que pinta para ser todo un éxito.

El regreso de Britney Spears a la música

‘Hold Me Closer’ no solo emociona al público por ser una colaboración entre dos grandes estrellas de la música como Elton John y Britney Spears. También los seguidores de ‘La Princesa del Pop’ se encuentran en la espera de este tema pues estaría marcando el regreso de Spears a la música luego de que su último álbum, ‘Glory’, fuera lanzado en 2016. Siendo la primera vez que estrena una canción desde que le puso fin a su tutela en noviembre de 2021.

‘Hold Me Closer’ suena perfecto como la canción que todo mundo podrá disfrutar bailando y cantando a todo pulmón, por lo que no dudamos que Elton John «filtrara» su colaboración con Britney Spears a propósito, solo para prepararnos un poco para lo que se viene. No olvides seguirnos en Facebook donde estaremos comentando este estreno.

