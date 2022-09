El toma y dame entre Diosa Canales y la actriz Juliet Lima por Yoaibimar, la joven que llegó con su hijo a Nueva York

septiembre 14, 2022 - 6:39 pm

La vedette venezolana Diosa Canales arremetió contra la actriz Juliet Lima, luego de que ésta supuestamente opinara sobre “la personalidad” de la joven Yoaibimar «Marginal».

El caso es que, recientemente Juliet Lima criticó a las personas que no manejan un vocabulario adecuado a la sociedad, y los internautas asumieron que la mujer se refería a la chica que cruzó la selva del Darién con su hijo especial en brazos, para llegar a New York, hecho que se hizo viral en las redes sociales.

“No podemos confundir ser pobre con ser marginal, usted si es marginal a mi no me representa como venezolana, a mi no me da la gana de subir en mis redes sociales a alguien hablando horroroso”, parte de lo que dijo Juliet Lima en su momento.

Por su parte, Diosa Canales reaccionó a las palabras de la actriz y se la descargó sin pelos en la lengua: “Quien te dijo a ti que ella necesitaba que tú la subas a tus redes sociales, si a ti nadie te conoce, y que la única manera que medio suenes es hablando de la gente, busca sonido ridícula… Ella tiene lo que tú careces, es real, y no usa máscara como tú… No te representas ni tú misma jajaja”, fue la respuesta de la bailarina hacia Lima.

Luego de que la cantante venezolana Diosa Canales insultará a la actriz Juliet Lima, Antonella Montenegro Lima, recientemente, se incluyó en la polémica para defender a su madre.

Todo inició cuando la vedette defendió a la tiktoker Yoaibimar Daal de los comentarios de Lima en los que dejó entrever que la generadora de contenido no la representa como mujer por ser “marginal”.

Y es que la actriz expresó que ser marginal no es lo mismo que ser pobre, ya que existen personas sin dinero que son más educadas.

Ante esto, Diosa se molestó y arremetió contra Juliet Lima por aparentemente meter sus narices en pleitos ajenos: “Quien te dijo a ti que ella necesitaba que tú la subas a tus redes sociales, si a ti nadie te conoce, y que la única manera que medio suenes es hablando de la gente, busca sonido ridícula. Ella tiene lo que tú careces, es real, y no usa máscara como tú… no te representas ni tú misma jajaja”.

Ahora bien, aunque la intérprete de personajes en telenovelas no se ha pronunciado al mensaje que le dejó Canales, su hija si le respondió: “Que risa las personas comentándole a alguien marginal, pero tiene errores ortográficos y un vocabulario que deberían estar leyendo un diccionario”.

Asimismo, la joven dejó con la boca cerrada a la modelo, tras recordarle: “Viven de su vulgaridad. Más bien me impresionaría que una persona como mi mamá te representara. No sé si es por los valores con los que fui criada o qué, pero a mí me representa más una mujer trabajadora, educada, humilde y noble, que una mujer que se la pasa desnuda en redes sociales y es reconocida por caerle a golpes a las mujeres en los baños”.

Asimismo, la polémica “Bomba sexi” expresó en la plataforma de Instagram que ella si se siente representa por Yoaibimar: “Luchadora y con ovarios y aparte de tener buen corazón, lo demás de arregla con el tiempo”.

