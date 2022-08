El secreto de Cardi B para darle brillo a su cabello.

agosto 25, 2022 - 4:11 pm

Cardi B, al igual que otras famosas, acostumbra a dar los detalles sobre su día a día en las redes sociales, pero esta vez compartió un secreto de belleza.

Se trata de su cabello, el cual lo ha venido tratando para mejorar su textura, abundancia y hacerlo crecer.

La rapera estadounidense, quien en ocasiones ha llevado extensiones y hasta pelucas, procura cuidar su cabello natural además de aplicarle recetas caseras para el brillo e hidratación.

La intérprete de I like it se volvió viral en redes sociales al revelar su truco, que es aplicarse cebolla en su melena para embellecerla.

«En mis dos últimas lavadas he estado hirviendo agua con cebolla y la he usado para lavarme el cabello», escribió en su Instagram.

«Yo solía hacer esto hace dos años, cuando empecé mi jornada para hacer que mi pelo creciera. Paré porque me puse haragana. No tiene olor y he notado que le ha estado dando mucho brillo a mi cabello», añadió.

Cardi B y sus recetas caseras

La artista de 29 años, conocida en el mundo del rap por su fluidez agresiva y sus letras sinceras, utiliza aguacate, aceite de oliva y huevo.

Asimismo, Cardi B hace semanas publicó un video y escribió: «He estado usando un agua vegetal secreta en mi cabello. ¿Adivinas qué vegetal es?».

Cardi B se refería al agua de arroz que deja asentar por veinticuatro horas antes de usarla. «Aquí les dejo una pista, hice un tutorial de esto hace seis años» , añadió.

Antes de usar esa agua, la cantante también emplea una mascarilla, la cual ha venido usando desde el 2014 y que contiene aguacate, aceite Castrol, dos huevos y una cucharada de mayonesa, reseñó People.

Muchos de sus seguidores le sugirieron que ofreciera un tutorial para que diera tips de belleza al natural.

