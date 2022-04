El reencuentro de las extigritas, Patricia Schwarzgruber y Wanda D’isidoro

abril 15, 2022 - 3:25 pm

La actriz Patricia Schwarzgruber y Wanda D’isidoro se volvieron a reunir, luego de 28 años de formar parte del famoso programa El Club de los Tigritos, programa transmitido por las pantallas de Venevisión.

El reencuentro entre ambas se dio en la ciudad de Miami, tras el viaje a Estados Unidos de Patricia, por lo que compartió en su cuenta de Instagram las fotografías del emotivo momento.

«Será que se ve que estamos felices de volvernos a ver???? Ella sabe cuánto la quiiierooo ok pero confieso que conocer a su bebe fue lo que más me emocionó tqqqqqqqq @wandadisidoro la tigrita más bella de todas si o no??? Levanten la mano los fans por siempre de @wandadisidoro», escribió Schwarzgruber en la publicación.

Por su parte, Wanda comentó: «Jajajajajajajahahaha 😂😜 sobre todo … te quiero más!!!! ❤️😘». En cuento a los seguidores de la criolla no tardaron en reaccionar, recordando el popular ‘show’ de Venevisión, transmitido desde 1993 hasta 1999.

«No me perdía el club de los tigritos, Que rabia vale como nos quitaron la tv Venezolana… Donde podíamos disfrutar su trabajo», «#LasTigritas ❤️», «Recorde ésos momentos dónde me sentaba a ver el mejor programa el club de los tigritos 🤸», «Bellasss ambas 👏👏👏👏❤️❤️❤️ Wanda Inolvidable», son parte de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Schwarzgruber (@pattyschwarzoficial)

