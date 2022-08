El reencuentro de La Casa de los Famosos 2 sin Niurka (+Foto)

agosto 16, 2022 - 10:49 am

Noche de entrega de premiaciones especiales y disculpas públicas

Este domingo se llevó a cabo el reencuentro de La Casa de los Famosos 2, a través de un programa especial con todos los participantes. La gran ausente fue la cubana Niurka Marcos, quien tras ser eliminada solo se presentó a una de las galas que eran transmitidas diariamente a través de la cadena Telemundo.

La polémica bailarina rompió relaciones con la cadena hispana, y manifestó su inconformidad a través de fuertes declaraciones que fueron transmitidas en vivo. Sin embargo, durante la ronda de premiaciones la cubana se alzó con la presea La Pareja más Hot, junto a su novio Juan Vidal, con quien inició su relación amorosa durante el encierro.

La protagonista de la noche fue Ivonne Montero, quien se coronó como ganadora absoluta y a la vez una de las más odiadas y asediada durante la temporada, también ganó el título de la Líder más Destacada.

Reconocimiento para todos

La categoría de El Mejor Estratega se lo ganó a pulso el actor Nacho Casano, seguido de la Más Aguerrida que se lo llevó Mayeli Alonso. El premio al Mejor Bailarín se definió en un empate entre Toni Costa y Lewis Mendoza, quienes mostraron sus dotes bailando con la Animadora Jimena Gállego.

El actor Osvaldo Ríos se llevó sin discusión el premio al Mejor Chef, ocasión que aprovechó para compartir con Zalvador Zerboni y pedirle disculpas públicas por haberle dado “el besito de la sinceridad”, que sellaron con un fraterno abrazo y dijeron haber olvidado todo, “lo que pasa en la casa, se queda en la casa”, dijeron.

No merecía premio

También se otorgó el premio a la Mejor Pelea, que fue entregado a Daniela Navarro y Laura Bozzo, tras la pelea que mantuvieron en contra de Ivonne Montero. Motivo de vergüenza para la actriz venezolana Daniela Navarro.

“Justamente esa pelea no me enorgullece, pero las demás sí, gracias”, manifestó Navarro.

Mientras que la peruana Laura justificó su comportamiento al expresar: “yo soy una loca, soy histérica, grito como un animal, no me callo lo que pienso, no me guardo nada, eso es Laura, sí soy peleadora a morir, hasta la muerte”, concluyó.

El actor Eduardo Rodríguez, se alzó con el premio de Mejor Actuación, la influencer Brenda Zambrano ganó como la Más Acomedida, la más Fashionista fue Natalia Alcocer.

La casa candente

La categoría del Mejor Beso se lo llevó El Potro, cuyo apasionado momento fue revivido con Laura Bozzo durante el programa especial. La peruana no dudó en el coqueteo con el joven famoso por protagonizar realitys subidos de tono. El premio a la Mejor Historia de Amor se lo ganaron la exreina de belleza Julia Gama y Rafael Nieves.

El premio a quien Aguantó más Vara fue para Zalvador Zerboni, por su interminable paciencia para con Laura Bozzo durante el encierro en la casa más famosa de la televisión hispana.

Se viene la tercera temporada

Los animadores Héctor Sandarti y Jimena Gállego dijeron que está “confirmadísima” La Casa de los Famosos 3. La selección empezará a la brevedad y será develada en la medida que se confirme la participación de otros 17 famosos, que de seguro mantendrán en vilo a la audiencia hispana.

