El momento en el que una cucaracha se sube encima de Yuri en pleno show (+Video)

No obstante, la vida personal de la intérprete de éxitos como Dame un beso o Detrás de mi ventana, ha estado cargada de momentos difíciles, como ella misma confesó en una reciente entrevista con Jorge Ramos en el programa Algo personal que se transmite en la nueva plataforma gratuita ViX.

«Cuando me quise quitar la vida fue antes de conocer a Rodri [Rodrigo Espinoza, mi esposo]», dijo la cantante para este espacio.

«Llegó a un punto muy fuerte la soledad; tenía 30 años. Me quise suicidar porque me sentía sola, tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas para comer, no comer, adelgazar. No me metía pastillas para drogarme, pero me encerraba en mi casa. No recibía llamadas y, a veces, dejaba de comer», continuó.

«Nunca me metí droga porque era muy nerviosa y ni me gustan sentir cosas raras. Me gustaban los hombres, me gustaba el sexo; no fui ninfómana, pero creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida me voy para allá. Empecé a tomar mucho alcohol y creo que definitivamente vino la soledad», añadió.