«El anticristo opera por todo el mundo»: el mensaje de Dayana Mendoza por publicidades de Nueva York

agosto 12, 2022 - 4:23 pm

1904694

La venezolana Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, volvió a ser tendencia en las redes sociales este jueves, a raíz de sus mensajes basados en sus creencias religiosas. En esta oportunidad, aseguró que «el anticristo opera en todo el mundo».

«El espíritu del anticristo está operando en todo el mundo. Está operando en los músicos, en los negocios, en las familias, en las iglesias. No es para quedarnos callados», indicó.

Lea también: Dayana Mendoza encendió polémica en las redes tras pronunciarse sobre la comunidad LGBT

Dayana Mendoza dijo esto mientras caminaba por Time Square, en Manhattan, donde se refirió a la cantidad de publicidades que se muestran en las grandes pantallas.

Asimismo, criticó que se muestran publicidades de otras religiones pero no sobre el cristianismo.

«Nosotros (los cristianos) no podemos tener una publicidad como esta. Pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, que hablan de otro tipo de creencias. Hay publicidades con personas haciendo yoga», cuestionó.

Por lo que, rechazó que haya personas que usen el nombre de Jesús en vano o para insultar. «¿Por qué cuando la gente quiere decir una grosería utiliza el nombre del señor Jesús? ¿Por qué no dicen Buda? ¿Por qué no dicen Mohamed? ¿Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del señor Jesucristo?», se preguntó.

No es la primera vez que la ex miss Mendoza se vuelve viral por sus creencias. A finales de junio causó revuelo por condenar a la comunidad LGBTI+, considerando que la homosexualidad es una «abominación».

Dayana es considerada como una de las Miss Universos más lindas de los últimos años.

«Dayana Mendoza» es tendencia por este videopic.twitter.com/3TO7Jm2hoc — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 11, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dayana Sabrina Mendoza (@dayanamendoza)

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día