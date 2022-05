Eduardo Yáñez avienta contra una pared a José Eduardo Derbez

mayo 4, 2022 - 4:35 pm

El actor mexicano, José Eduardo Derbez, cuenta una de sus experiencias con Eduardo Yáñez durante el rodaje de la serie Mi tío (Pantaya).

Durante las grabaciones , José Eduardo Derbez no solo afrontó la responsabilidad de cuidar a un niño, sino también golpes físicos. «Hay una (escena) en donde (el personaje) de Eduardo Yáñez me agarra del cuello y cuando me aventó se rompió la pared», recuerda Derbez, quien da vida al personaje de Andy, un músico con el corazón roto, a punto de suicidarse.

Sin embargo, gracias a que su hermana (Ariadne Díaz) le pide que cuide a su hijo hipocondriaco de 10 años, aprenderá lo que es el amor. «Lo que más me gusta de mi personaje es que de repente lo puedes odiar y amar al mismo tiempo».

Tanto amor frente a reflectores, tal vez ha hecho que Derbez se quiera convertir en papá a corto plazo. «Puede ser que sí, tampoco es que sea uno de mis grandes sueños, si se da, encantado, pues ahora sí que va», adelanta el hijo del comediante Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo. «Pero me daría un poquito de miedo, no es tan fácil».

Lo que sí le ha sido más que sencillo es protagonizar esta serie. «Es un personaje super interesante con una gran historia y siento que tiene de todo, tiene comedia, drama, te deja mucho mensaje en la cuestión familiar», dice. «Se me hizo muy interesante y muy divertido, es algo en mi carrera que nunca había hecho. ¡Valió la pena!».

