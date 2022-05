Ed Sheeran y banda ucraniana Antytila colaboran en nueva versión de «2step»

mayo 4, 2022 - 9:38 am

Ed Sheeran y la banda ucraniana Antytila, cuyos integrantes están actualmente en el frente, han realizado una nueva versión del tema «2step» del músico británico, cuyos beneficios se destinarán a ayudar al pueblo de Ucrania.

El sencillo, acompañado de un vídeo grabado en parte durante la guerra, se presentó este lunes y ha sido visionado más de un millón de veces en YouTube.

En él, Sheeran canta en inglés mientras que el cantante de Antytila, Taras Topolya, aporta un verso en ucraniano, que, según ha explicado a los medios británicos, está inspirado en su propia historia y la de muchas otras familias en las que el hombre se ha quedado a luchar en su país, y sus parientes han emigrado.

De acuerdo con la prensa local, la idea de la colaboración surgió después de que los organizadores de un reciente concierto en Inglaterra de recaudación de fondos para Ucrania rechazaran la oferta de Antytila de participar por videoconferencia, debido a que estaban en el ejército y se trataba de un evento humanitario.

El equipo de Sheeran se puso entonces en contacto con el grupo ucraniano y salió la idea de hacer algo conjuntamente, explica a la BBC Topolya, quien añade que grabó su parte cuando ejercía de sanitario en el frente de Borodyanka, cerca de Kiev.

«El vídeo conciencia sobre la situación en Ucrania y este proceso continúa», declara Topolya a la cadena pública. «Estoy muy contento de que un cantante famoso apoye a los ucranianos», agrega.

