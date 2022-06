junio 10, 2022 - 5:31 pm

La cantante, Dua Lipa, brilló en el Festival Primavera Sound 2022 de España, donde todas las miradas fueron anoche para ella.

La también compositora, modelo y actriz británica se coronó como la reina del pop en el festival que estaba abarrotado por el público.

Tras pasar por Madrid y Portugal, la diva del pop regresó a Barcelona para a deleitar a su público con una gran actuación, tanto musical como de baile.

Asimismo, Dua Lipa se apoderó del escenario en el regresó del Primavera Sound al Forum e impuso sus reglas.

La reaparición de la cantante británica de origen albanokosovar en el Primavera Sound 2022 fue apoteósico con Come on! Let’s get physical! , el primer grito de guerra para arrancar un concierto, que convirtió al festival de Barcelona en la madrugada del pasado jueves al viernes en una macropista de baile.

La ganadora de tres premios Grammy, sedujo a un público entregado con sus temas Love again (touch me, animó otra vez), Cool, Pretty please, Break my heart, Be the one, entre otras, tal como lo reseñó Mundo.es

La artista cantó ‘Future Nostalgia’, los puntos álgidos de la noche llegaron con ‘One Kiss’ y ‘Fever’, que prepararon el terreno para la parte final: ‘Levitating’, ‘Future Nostalgia’ y ‘Don’t Start Now’, algunos de sus éxitos más famosos.

Medios de comunicación españoles, reseñaron que fue un festín de pop elástico, electrónica recreativa, estribillos adhesivos y coreografías gimnásticas.

Dua Lipa entre las más influyentes

La británica ganó su popularidad en el 2017 con el lanzamiento de su álbum homónimo. Su música no tardó en ganarse fans y elogios en la prensa internacional.

Con dos discos en su trayectoria, es la estrella pop del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primavera Sound (@primavera_sound)

E. García

Noticia al Día

Con información de Mundo