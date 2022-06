Divulgan foto de Gerard Piqué con la que sería su nueva novia

junio 20, 2022 - 4:43 pm

Ya han pasado dos semanas desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron que se habían separado, sin dar muchos detalles al respecto, luego de varios días de especulación sobre su ruptura.

Las primeras en revelar que la pareja ya no estaba junta fueron las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa a través de su podcast las ‘Mamarazzis’. Ahora, las especialistas en entretenimiento han divulgado que el futbolista fue visto, recientemente, con una joven rubia.

Según indicaron las comunicadoras, Piqué estuvo el fin de semana en Estocolmo, Suecia, para acudir a un evento al que fue invitado para hablar desde su experiencia como empresario y CEO de Kosmos, compañía dedicada al desarrollo de proyectos deportivos.

El español fue fotografiado durante una fiesta de ese evento en el que se le ve acompañado por una mujer desconocida. Esa foto habría sido tomada por Katrin Zytomierska, una empresaria sueca, propietaria de la cadena de restaurantes de comida saludable ‘Clean Eating’.

Zytomierska fue entrevista por las ‘Mamarazzis’ y explicó que esa noche se acercó al deportista para pedirle un favor, pero Piqué se negó.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”, indicó la sueca.

Por esa razón, la empresaria puso en evidencia al español y a su supuesta nueva novia. “Escúchame perdedor @3gerardpique. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”.

La mujer también contó que pocas horas después de hacer tal publicación, debió cerrar su cuenta. “Me he visto obligada a cerrar mi cuenta porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, les indicó a las periodistas.

Katrin Zytomierska concluyó asegurando que no sabe quién era la mujer con la que estaba el futbolista.

