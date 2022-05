Diseñador del vestido de Marilyn Monroe molesto porque Kim Kardashian lo usó en los Gala Met: «Fue un gran error»

mayo 18, 2022 - 6:49 pm

Bob Mackie, el diseñador de vestuario de 82 años, que dibujó el vestido de diseño de columna de gasa cubierto de cristales que la difunta actriz lució Marilyn Monroepara cantar “Feliz cumpleaños, señor presidente”, criticó duramente en Entertainment Weekly que la estrella de The Kardashians haya usado la prenda en la reciente la Met Gala 2022.

Kim Kardashian levantó gran polémica, pues se atrevió y lució el traje en la Gala Met y revolucionó al posar en la alfombra.

“Creo que fue un gran error”, dijo Mackie al medio. “Marilyn era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella”, argumentó. “Nadie más debería ser visto con ese vestido”.

El legendario diseñador bocetó el diseño en 1962 para Jean Louis, quien diseñó el famoso vestido que Monroe usó para darle una serenata al entonces presidente John F. Kennedy por su 45 cumpleaños. Monroe murió menos de tres meses después.

Para poder ponerse el vestido, la socialité Kim Kardashian, de 41 años, perdió 16 libras en tres semanas, ya que el vestido, que primero le fue enviado en un avión privado desde el museo Ripley’s Believe It or Not en Orlando, Florida, originalmente no le quedaba bien y no podía modificarse.

Kim Kardashian reveló a Vogue que tuvo hacer un dieta estricta de cero azúcares y carbohidratos, más otra serie de malabares, como usar traje de sauna y más.

Historiadores opinan sobre Kim Kardashian al usar vestido de Marilyn

Los comentarios de Mackie siguen sentimientos similares de historiadores que dicen que el ‘momento Marilyn’ de Kardashian en la gala del Met fue una falta de respeto a la integridad del vestido y su invaluable historia.

La Dra. Justine De Young, profesora de historia de la moda en el Fashion Institute of Technology, le dijo a People que el look era “irresponsable e innecesario”.

“Ella puede, y lo hizo, encargar una réplica que sería indistinguible del original”, señaló el Dr. Young. “Una pieza tan icónica de la historia estadounidense no debe correr el riesgo de sufrir daños solo por el ego y una sesión de fotos”.

El historiador y coleccionista de Monroe, Scott Fortner, también compartió que la estrella de Los caballeros las prefieren rubias quería que el vestido fuera totalmente único para ella. “Cuando Marilyn supo que actuaría en la gala de cumpleaños del presidente John F. Kennedy, se puso en contacto con Louis y le dijo: ‘Quiero que diseñes un vestido verdaderamente histórico, un vestido deslumbrante que sea único’. Ella pidió que fuera un vestido que ‘solo Marilyn Monroe pudiera usar’.

“Marilyn se quedó desnuda mientras la tela del vestido se esculpía literalmente a su cuerpo para que coincidiera con precisión con cada curva. La tela, que es una gasa soufflé de color carne importada de Francia, se colocó en capas estratégicamente para que no tuviera que usar ropa interior” continuó el experto.

El coleccionista, que fue testigo de cómo Ripley compró el vestido por 4,81 millones de dólares en 2016, señaló que “la edad del vestido” también es un “problema”, ya que Monroe lo usó en mayo de 1962, por lo que la prenda tiene 60 años.

