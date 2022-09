Difunden dos actas de matrimonio de Yrma Lydya

En ella señala que él tomó la decisión de separarse ante la supuesta infidelidad y un presunto robo. «Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa (…) Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo».

«Tenía acceso a mi computadora, acceso a algunas de mis cuentas, confiaba en ella», declaró el señalado de quitarle la vida a la estrella, el pasado 23 de junio en el restaurante Suntory, en la alcaldía Benito Juárez.

Yrma Lydya recibió dos impactos de bala en el tórax y uno en la cabeza.

La defensa del esposo de Yrma Lydya, ofreció documentos al periodista Mario A. Salgado Becil con los señalamientos antes mencionados y dos actas de matrimonio.

El primer documento acredita la unión matrimonial entre Yrma Lydya Gamboa Jiménez, de entonces 21 años y Jesús «N» de 78 años. De acuerdo con el documento, el acta fue registrada el 27 de mayo del 2021, en el juzgado 49 de la delegación, marcada con el número 1.

Asimismo, en una segunda acta de matrimonio registrada el 9 de noviembre del 2021, en el juzgado 17 de la delegación 4, presenta discordancias, pues en esta se registra que Jesús «N» tiene 77 años.

Yrma Lydya firmó un contrato mercantil con su esposo

Tras revelarse los documentos de la demanda también se supo que Yrma Lydya y el empresario firmaron un Contrato Mercantil en abril del 2018 para establecer las condiciones de la relación sentimental entre ambos.

El contrato que firmó Yrma Lydya era por una relación por 3 años y una mensualidad de 40 mil pesos.

Asimismo, entre las clausulas del contrato, la segunda destaca que ambos «se obligan a guardarse fidelidad y a privilegiar la relación de pareja».

