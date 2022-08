Desmienten acoso de Pablo Montero a Sara Corrales

agosto 15, 2022 - 5:28 pm

-Otro escándalo que salpicaba al actor y cantante Pablo Montero, fue aclarado para bien del charro mexicano.

Recientemente, se dijo que el cantante había tenido una disputa con una periodista del programa Ventaneando y que podría enfrentar cargos legales. El artista declaró que está dispuesto a buscar a la corresponsal, ofrecerle una disculpa y pagar el material que resultó dañado durante el altercado.

Ahora, Pablo Montero también fue señalado por supuesto acoso a la actriz Sara Corrales.

Esta actriz colombiana fue quien interpretó a Patricia Rivera en la serie no autorizada «El último rey: El hijo del pueblo» que grabó Montero.

Asimismo, Sara Corrales desmintió que el cantante la haya violentado durante las grabaciones de la serie.

«Ay no, qué mentira, fue todo lo contrario, yo comenté que Pablo estaba algo nervioso para las escenas y a mí me tocó decirle, oye relájate… si la escena dice que me tienes que besar, bésame. Si la escena dice que me tienes que agarrar la pierna, agárramela», señaló al programa de Primera mano.

«Lo que queríamos es que saliera un buen material, unas buenas escenas y que hiciéramos lo que el director nos estaba pidiendo», añadió.

Fue en mayo de 2022, cuando la revista «TVNotas» dio a conocer que supuestamente alguien del staff habría revelado que Montero llegó a una fiesta a la que no fue invitado y ahí habría acosado a las actrices Sara Corrales y a Iliana Fox. Algo que no fue cierto.

Pablo Montero entre polémicas

La reacción agresiva que tuvo en contra de una reportera del programa Ventaneando Pablo Montero no ha sido lo única.

Desde hace varios años el charro mexicano ha estado envuelto en escándalos y polémicas debido a su carácter fuerte, sumado a sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

