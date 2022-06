Desde mediciones de traseros, hasta fiestas swinger: Así es la excéntrica vida infiel de Piqué

junio 3, 2022 - 8:09 am

1888021

Un gran escándalo ha desatado la aparente ruptura de la cantante barranquillera Shakira y su pareja la estrella del fútbol, Gerard Piqué, Ha medida que pasan los minutos, salen a relucir nuevos detalles y las causas que llevaron a este rompimiento.

Shakira y Piqué ya no están juntos. El defensor central del Barcelona le fue infiel a la cantante colombiana, la afamada compositora cafetera lo descubrió; y el desenlace ha sido obvio… La relación, al menos de momento; acabó.

Pero, la explosión más allá de la ruptura; era inminente: El zaguero campeón del mundo con la selección de España en 2010, parecía tener acontecimientos ocultos que han ido revelándose a la palestra pública a medida que transcurre en reloj.

El «Waka-Waka» que se vivía, según narran testigos presenciales; en el apartamento de soltero de Gerard Piqué cuando Shakira estaba lejos, ha sido de grandes proporciones.

Esto, aunado a las continuas noches de discoteca que el espigado jugador venía desarrollando junto a Ricky Puig y con otros futbolistas del conjunto culé; por lo que el eslogan «Más que un Club», ganaría cierto sentido con este culebrón de nivel cinematográfico; que arrastra a ambas figuras públicas.

Las medidas de Suzy Cortez

Recientemente una polémica entró en la escena del desastre: La modelo brasileña Suzy Cortez quien es conocida en las redes sociales por ser ardua fanática de Lionel Messi, contactó con la prensa para contar algo que no podía guardarse.

«Piqué no vale para nada»… Alegando con esta ofensa, que el defensor central del Barcelona fue quien la contactó. «Él me mandó un mensaje más directo», relató la bomba sexy del país amazónico.

La modelo conocida como Miss BumBum, confesó que sólo dos jugadores del equipo azulgrana jamás le enviaron mensajes o solicitudes.

«Los únicos jugadores del Barcelona que jamás me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Ellos son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas, Shakira no se merecía esto».

Cortez reveló que era amiga del antiguo presidente de la entidad blaugrana, y por eso algunos jugadores la conocieron. «Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje…

Cuando regresé a Brasil me mandó un directo a mi instagram de esos que se borran diariamente. Por allí me preguntaba si yo iba a volver a Europa, y siempre me preguntaba que cuánto medía mi trasero. Y además diciéndome lo celoso que se sentía con cada homenaje que yo le rendía a Messi», narró Cortez.

La exótica modelo con millones seguidores en redes sociales, expresó además que jamás había hablado sobre el tema por respeto.

«Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora ha llegado el momento de contar todo lo que sé y todo lo que me pasó a mí», dijo la vedette brasileña, como dando a entender que irá revelando detalles inéditos que vivió con Piqué y en el seno del FC Barcelona.

Fiestas con derroche de sexo habrían sido auspiciadas por Piqué en su piso

La proliferación de nuevos detalles sobre un Gerard Piqué que seguía disfrutando una vida de soltero aún estando de pareja con Shakira, no se detiene. por ello, la narración de acontecimientos comprometedores sigue el curso de un hilo de tiempo y espacio que toma muchas aristas.

Desde la cuenta en la plataforma de Youtube denominada como Spider Culé, se ha filtrado una historia que posee distintos puntos lógicos; un relato con testigos del hecho y que habla de fiestas clandestinas para adultos en el apartamento de Piqué, un piso de soltero que el futbolista mantiene en Barcelona y al que ha vuelto a vivir tras separarse de la colombiana Shakira.

El autor del canal en Youtube, reporta que dos mujeres que prefirieron el anonimato; confesaron que asistieron a fiestas privadas patrocinadas por el jugador en cuestión. Las jóvenes damas, que dijeron ser enfermeras; se habrían adentrado una vez en la acostumbrada y característica celebración.

El derroche primaba en aquellas noches, en donde siempre asistían distintos jugadores del Barcelona y hasta diversos sujetos que laboraban como personal médicos o de fisioterapia en el club barcelonista.

La lujuria y el sexo formaban parte de aquellas intensas jornadas, en donde se desarrollaba una especie de fiesta swinger. Todos los asistentes sabían perfectamente a lo que iban, e incluso el propio Piqué contaba con varias chicas a disposición.

Del momento surgió además una curiosa anécdota, contada por las jovencitas y que data de hace unos cuatro años según relatan: Una noche el mismo Gerard Piqué sufrió una herida en su miembro tras la intensidad de las relaciones sexuales, por lo que tuvo que recurrir a una clínica para que le atendieran el suceso en su órgano reproductor.

La ruptura…

Fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast “Mamarazzi” de El Periódico de Catalunya quienes afirmaron que la cantante lo descubrió siéndole infiel y que ya se fue de la casa… Piqué estaría con una azafata de 20 años de edad.

Según el diario español El Periódico, el jugador del Barcelona ya estaría viviendo solo en su antiguo apartamento. La publicación dice que Shakira ya sabe quién es la mujer en discordia. “Por eso tomó la decisión de separarse. Tal vez no va a ninguna parte, pero la infidelidad ha ocurrido” afirmaron las comunicadoras para ya dar por sentado por donde venían las nuevas letras y composiciones de la artista neogranadina.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

2001