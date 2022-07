julio 19, 2022 - 9:46 am

La cantante Demi Lovato se rompió la frente en un accidente doméstico que sufrió hace cuatro días.

La artista recurrió a la plataforma social para enseñar a sus fans la herida que se hizo encima de la ceja.

La estrella reveló que el accidente fue provocado por un cristal de amatista bastante grande que tiene en su casa.

«Fui a recoger algo del suelo y no vi la amatista, me golpeó en la cabeza y me tuvieron que dar tres puntos anoche en la cara».

«Adivinen quién se ha golpeado en la cabeza con un cristal y ha tenido que darse puntos antes de Kimmel mañana??? «, escribió la artista.

Lovato venía luciendo el cabello corto para estar a la moda, sin embargo, tuvo que cambiar de look sorpresivamente.

Demi Lovato recurrió al viejo truco de las pelucas

Demi Lovato utilizó postizos para asistir como invitada al programa estadounidense de entrevistas Jimmy Kimmel Live!

La intérprete contó en una entrevista para el programa de Kimmel los detalles del percance, y además cantó su nuevo sencillo «Substance» cuyo video acaba de lanzar en la plataforma de YouTube.

Para asistir, la artista lució una peluca que llamó la atención de sus seguidores.

Aunque el motivo de su nueva melena con peluca y flequillo no es por moda, un día antes de encontrarse con el presentador reveló que fue para tapar las secuelas de un accidente doméstico.

Demi reveló en la red social Tik Tok que solo utilizó la peluca para tapar los puntos que ha recibido en la frente.

Sus fans, algunos recordaron que en otra de sus visitas al programa de entrevistas, Demi contó que se había roto la pierna y ahora aseguran que existe «la maldición Kimmel.

Mientras los expertos en estilismo aseguran que Lovato es hermosa y cualquier look le queda a la perfección.

