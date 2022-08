Demi Lovato anuncia que vuelve a usar pronombres femeninos

agosto 5, 2022 - 2:54 pm

Demi Lovato se ha destacado siempre por tener una vida intensa y dar explicaciones sobre su privacidad y sobre su carrera artística.

Esta vez la cantante estadounidense, anunció a sus seguidores que vuelve a usar los pronombres femeninos y explicó las razones.

Un año y tres meses después de que artista, de 29 años, se declarara públicamente de género no binario, ha vuelto a actualizar sus pronombres en su cuenta de Instagram en la que tiene 138 millones de seguidores.

Los cambió en la biografía de su cuenta de Instagram y lo confirmó en el podcast Spout.

Lovato ha agregado she (ella) / her (ella) junto a los they (ellos) / them (ellos) que usa desde el mes de mayo de 2021. “Adopté los pronombres de ella/ella otra vez”, explicó.

De acuerdo al País, Lovato explicó: “Para mí, soy una persona tan fluida que… sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina».

Demi Lovato añadió: «De modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”.

“Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo”, explicaba en el podcast presentado por Tamara Dhia, según recogieron medios estadounidenses.

“Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto”, refirió.

Demi Lovato y su vida complicada

La ex estrella infantil de Disney, que se encuentra actualmente en plena promoción de su octavo trabajo, titulado HOLY FVCK y que lanzará el próximo 19 de agosto, no ha tenido una vida fácil.

La estrella sufrió una grave adicción al alcohol y a las drogas que le hizo sufrir una durísima sobredosis en julio de 2018, algo que le causó tres ataques cerebrales que generaron daños cognitivos, entre ellos ceguera, además de un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía.

En abril de 2021, Demi Lovato retomó su carrera con una imagen renovada y asegurando que sus problemas habían acabado.

La Vanguardia