Cristian Castro víctima de la delincuencia en Argentina

Desde hace algunas semanas Cristian Castro ha estado viral en las redes sociales por su look y hasta por su forma de vestir.

El artista mexicano se posicionó de la televisión argentina al mostrar una imagen alocada como juez de un programa en ese país.

Lea también: Cristian Castro explicó por qué dejó México

El intérprete de 47 años, vuelve a ser noticia al informar que fue víctima de la delincuencia también en Argentina, país al que se había mudado hace poco.

Cristian Castro explicó en rueda de prensa que se había mudado de México por que sufrió algunos asaltos, pues ahí también fue víctima de la delincuencia en varias ocasiones.

El hijo de Verónica Castro anunció en una entrevista para el programa Nuestra Tarde de la cadena TN, reveló que fue víctima de un robo en su casa en Argentina, dando pie a que dejó el país donde está participando en el reality Canta conmigo ahora y se mudó.

Cristian Castro se mudó a Uruguay

El cantante mexicano dijo en entrevista : “Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este”.

Cristian Castro agradeció a los argentinos y aclaró que se mudó a Uruguay por su seguridad: “Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”.

“Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, reveló al programa argentino, Nuestra Tarde.

Cristian Castro dijo a principios de agosto en entrevista que quiere vivir junto a su madre, ya que teme que el tiempo pase rápido y que no pueda convivir por mucho tiempo con la actriz debido a su apretada agenda en Argentina.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara».

Añadió: Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, reseñó Infobae.

con información de Infobae