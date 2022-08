Cristian Castro explicó por qué dejó México

agosto 10, 2022 - 11:18 am

El cantante Cristian Castro explicó las razones por las que tuvo que salir de su natal México. Ha cambiado de residencia desde hace 18 años. Vivió en Los Ángeles, California, y ahora está en Buenos Aires, ciudad en la que se encuentra actualmente.

Cristian Castro en un reciente encuentro con la prensa dijo que la delincuencia lo llevó a dejar su país.

«Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar? No hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”.

El artista añadió: “Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto”.

La razones están claras, pero el hijo del Loco Valdés no dejará de visitar su tierra, pues ahí viven sus familiares: su madre Verónica y su hija Rafaela.

Cristian Castro en la cúspide de la popularidad en redes sociales

Cristian aprovechó que goza de popularidad en los medios de comunicación y las redes sociales por su participación en el programa Canta conmigo ahora, en el que es uno de los 100 jueces.

Asimismo, el intérprete de 47 años, sabe que su presencia ha impactado en la TV de Argentina al aparecer con extravagantes look y vestimentas coloridas.

De acuerdo con el portal Infobae, el cantante viajó recientemente a Cuernavaca, México, y ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

El viaje que hizo el intérprete de Azul y Morelia fue para ofrecer un concierto y ahí resaltó que ama a su país, que México es increíble y con la mejor gastronomía, pero que tuvo que salir de él por seguridad.

En cuanto al amor, Cristian Castro ha expresado que quiere encontrar una pareja con quien establecerse y aseguró que el próximo año desea tener más hijos.

«Quiero vivir con alguien, que me adopten porque no quiero trabajar», lo dijo el artista en forma de broma.

