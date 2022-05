Conciertos de «El Puma» José Luis Rodríguez en México envueltos en polémica

mayo 28, 2022 - 1:57 pm

José Luis Rodríguez, «El Puma», regresó a México en medio de polémica, tras su primera presentación en Puebla, surgió el rumor de que el artista habría viajado al país contagiado de covid-19 y que pese a estar consciente de su enfermedad se negó a cancelar su concierto.

La noche del pasado miércoles, el intérprete de «Agárrense de las manos» subió al escenario del Complejo Cultural Universitario (CCU) y según sus propias declaraciones, antes de dar inicio al show, habría admitido su malestar.

«No me gusta fallarle a la gente, no estoy en buen momento, escuchen mi voz, vengo acompañado y vengo con eso que le llaman covid, espero que todo salga ok y si no qué le voy a hacer».

Según los reportes de medios locales, el concierto duró poca más de una hora y los asistentes, en su mayoría, eran personas de la tercera edad.

«El Puma» desmintió contagio

Tras darse a conocer esta información, la oficina del cantante desmintió el supuesto contagio a través de un comunicado oficial, en el que señalaron que los medios tergiversaron las palabras de Rodríguez.

«Se hace la aclaración de que el intérprete no se presentó enfermo de covid-19 a su concierto en el CCu de Puebla como informaron diversos medios que tergiversaron lo dicho por el mismo José Luis durante su presentación. El cantante dijo al público en la velada: «con este covid» pero no porque lo tuviera; sino haciendo énfasis en que aún sentía los estragos de la enfermedad», se lee en el documento.

Además, reconocen que «El Puma» sí se contagió con el virus a principios de este mes; sin embargo, antes de viajar a México dio negativo a la prueba, lo que le permitió cumplir con los compromisos que ya tenía pactados.

