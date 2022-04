Concierto de Metallica en Chile fue un desorden (

abril 28, 2022 - 4:39 pm

El pasado miércoles 27 de abril, se realizó el tan esperado concierto de Metallica, presentándose con sus más grandes éxitos y enloqueciendo al público chileno.

Con un público lleno de energía y felicidad, se pudo llevar a cabo este show tan esperado por los chilenos, aunque, usuario de las redes reportaron mala organización dentro y fuera del lugar, esto se debe al cambio de recinto días antes del aclamado show.

Días antes del show, usuarios reportaron vía Twitter, que los ensayos de la banda eran a altas horas de la noche y no permitían descansar.

Largas filas se podían observar desde muy temprano en las afueras del Club Hípico, en donde se llevo a cabo el show. Durante el transcurso de la mañana del pasado miércoles, se informo sobre el cierre de la Av. Club Hípico, lo cual, generó problemas en la Universidad de Chile, la cual tuvo que suspender sus clases.

Por otro lado, reportan los fanáticos que esperaron al menos tres horas para poder ingresar al recinto, algunos reportan que los guardias no le pidieron los boletos, por lo tanto, se encontraban perdidos dentro del lugar.

Dentro del recinto, los fanáticos apuntan que esperaron una hora, algunos estaban molestos e intrigados por la falta de información que no les proporcionaban. Pero, al momento de salir, no faltaron los gritos y la emoción por el público, la banda presentó sus más grandes éxitos como: «Ride the Lightning» y «The Memory Remains», lo cual ayudo para olvidar los problemas anteriores.

Al finalizar los usuarios no sabían donde eran las rutas para la salida y se quejaban de la mala organización e información.

Alejandra Ocando

Con información de www.t13.cl/www.latercera.com/www.cooperativa.cl