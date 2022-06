junio 23, 2022 - 6:40 pm

1892924

¿Cómo está la salud de Paquita la del Barrio? Esta pregunta se la están haciendo los seguidores de la artista.

Desde hace algún tiempo, la cantante mexicana ha enfrentado serios problemas de salud que le han impedido seguir con normalidad y cumplir compromisos.

Incluso, Paquita la del Barrio ha tenido que viajar en silla en ruedas para cumplir con los compromisos profesionales que tiene en diversas ciudades de México y Estados Unidos.

Asimismo, la cantante de música ranchera había mantenido reservado su verdadero estado médico, asunto que ha mantenido a sus fans en expectativa.

Pero, recientemente la intérprete de Rata de dos patas, se refirió al tema en el programa Ventaneando.

«Me siento más o menos. Estoy bien, bendito Dios». «Me duele la pierna a veces. Ahorita no, pero cuando me duele sí me acobardo», reveló la artista.