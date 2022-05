Cineasta chileno es condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual

mayo 16, 2022 - 4:32 pm

1883739

La Justicia chilena condenó este lunes a cinco años y un día de cárcel efectiva al cineasta chileno Nicolás López por delitos de abuso sexual consumado contra dos actrices, mientras que desestimó las acusaciones de violación y ultraje público.

El primer caso de abuso se produjo entre noviembre y diciembre de 2015, mientras que el segundo fue a finales de diciembre de 2016, según estimó a fines de abril el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, 110 kilómetros al este de la capital.

El juez, sin embargo, desestimó entonces la acusación de violación contra una mujer que habría ocurrido en Viña del Mar en 2004, cuando la afectada tenía 17 años y era menor de edad.

López, además, quedó inhabilitado para cargos públicos de manera perpetua y con prohibición de ejercer profesiones titulares y acercarse a las víctimas por los años que dure la condena.

Durante los próximos días, la Justicia hará una revisión de las medidas cautelares decretadas contra López.

El fiscal a cargo del caso aseguró por su parte que López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp en medio de la investigación, textos que luego fueron recuperados en peritajes.

Los abusos de López, que se hizo conocido en el mundo del cine con películas como “Qué pena tu vida”, “Promedio rojo” y “Hazlo como hombre”, fueron destapados por un reportaje publicado en el diario El Mercurio el año 2018, que recogió las acusaciones de distintas modelos y actrices.

En dicha publicación, ocho actrices que han trabajado con él aseguraron haber vivido situaciones en las que se sintieron vulneradas.

Una vez conocido el caso, Netflix anunció la revisión de sus vínculos con el director chileno, cuyas películas habían sido licenciadas por la plataforma.

“Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”, señaló López al conocerse el veredicto hace unas semanas.

Lea también: Musk cuestiona explicación del director de Twitter sobre cuentas falsas

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

EFE