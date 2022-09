Cinco cosas que hay que saber sobre los Emmy 2022

septiembre 11, 2022 - 4:02 pm

¿La surcoreana «El juego del calamar» pasará a la historia de los Emmy? ¿»Succession» volverá a ganar la estatuilla a la mejor serie dramática en los Óscar de la televisión? ¿Se expanderá la plataforma de streaming Hulu?

A continuación cinco cosas que hay que saber sobre la 74ª gala de los Emmy, que se celebrará el lunes por la noche en Los Ángeles.

– Nuevas estrellas coreanas –

En 2020, la película surcoreana «Parásitos» sorprendió al llevarse gloria de los Óscar. ¿Pero está Hollywood listo para cruzar la «barrera de los subtítulos» una vez más para premiar una producción televisiva en coreano?

«El juego del calamar», la exitosa serie de Netflix sobre personas que compiten por dinero en bárbaras y mortales versiones de juegos infantiles, se convirtió en un fenómeno mundial desde su lanzamiento, hace aproximadamente un año.

Ahora esta feroz crítica al capitalismo podría ganar el Emmy a la mejor serie dramática, que sería el primero para una serie en habla no inglesa. De hecho, ya es pionera solo por obtener una nominación en la categoría, una de las 14 que recibió en total.

La serie ya pudo saborear una victoria cuando Lee Yoo-mi se llevó el premio a la mejor actriz invitada en una serie dramática en los Creative Emmy, el evento previo a la gala en el que se entregan numerosas estatuillas en categorías menores. Lee interpreta a Ji-yeong, uno de los 456 competidores desesperados que esperan ganar dinero en efectivo en la brutal contienda de «El juego del calamar».

– Doble nominación –

Una gran cantidad de artistas están nominados para varios premios, muchos de ellos en las categorías de actuación y también detrás de cámara.

Entre las mujeres, Julia Garner («Ozark» e «Inventing Anna») y Sydney Sweeney («Euphoria» y «The White Lotus») se encuentran entre las nominadas para papeles en diferentes series. Garner está entre las favoritas para llevarse el premio a mejor actriz secundaria en serie dramática.

El actor Bill Hader compite como mejor actor de comedia por «Barry», sobre un asesino a sueldo que se muda a Los Ángeles y se involucra en el mundo de la actuación, que también le valió una nominación por dirigir, escribir y producir el programa.

Seth Rogen está nominado a mejor actor de reparto y productor en la miniserie «Pam and Tommy», la historia de cómo se hizo público un video sexual de la actriz Pamela Anderson y el baterista de Motley Crue, Tommy Lee.

– El regreso de la gala –

Por primera vez después de la pandemia de covid-19, la Academia de Televisión organiza una ceremonia presencial en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, con desfile de celebridades en la alfombra roja.

En 2020 la premiación fue en gran parte virtual y el año pasado se organizó un evento reducido en un lugar parcialmente al aire libre.

El veterano de «Saturday Night Live», Kenan Thompson, quien ganó un Emmy en 2018, hará su debut como presentador. La ceremonia comenzará a las 05H00 del lunes (00H00 GMT del martes).

– Hulu apuesta a crecer –

HBO y Netflix tienden a dominar los Emmy, pero 2022 podría ser un año excepcional para Hulu, que es propiedad mayoritaria de Disney+.

La plataforma de streaming, que transmite exclusivamente en Estados Unidos y se especializa en contenidos más orientados a adultos que Disney+, tiene series originales como «El cuento de la criada» (serie dramática ganadora en 2017) y ha estado aumentando su producción.

Este año tiene algunas de las principales competidoras en la categoría de miniseries.

Michael Keaton es candidato a mejor actor por su papel en «Dopesick», una miniserie que obtuvo 14 nominaciones en la que interpreta a un médico involucrado en la epidemia de opioides en Estados Unidos.

En la misma categoría, Amanda Seyfried es la favorita a mejor actriz por su papel como la estrella de biotecnología caída en desgracia en «The Dropout».

«Pam and Tommy» tiene 10 nominaciones, y la comedia «Only Murders in the Building», protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como un trío poco probable de podcasters de crímenes reales, también está en carrera.

– Premio póstumo para Boseman –

Chadwick Boseman, el intérprete del superhéroe Pantera Negra que murió en agosto de 2020 por un cáncer de colon, estuvo en 2021 cerca de recibir un Óscar póstumo por «Ma Rainey’s Black Bottom», pero la Academia finalmente prefirió otorgar el premio a mejor actor a Anthony Hopkins por «El padre».

Finalmente, el comediante afroamericano recibió un premio este año en los Creative Emmy por haberle dado voz a una versión de su personaje de Pantera Negra en la serie animada de Marvel «¿Y si…?»

Otros ganadores en el evento previo a la gala fueron el expresidente estadounidense Barack Obama, la estrella del pop Adele, el rapero Eminem y el presentador de programas de telerrealidad RuPaul.

