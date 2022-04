Cinco años sin Martín Elías: la verdad sobre su muerte

abril 16, 2022 - 9:50 am

Este jueves 14 de abril se cumple el quinto aniversario de la muerte del cantante de música vallenata Martín Elías Díaz. El reconocido artista, hijo del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz, se convirtió en una leyenda tras su deceso ocurrido un viernes santo en un accidente de tránsito en el departamento de Sucre.

El cantante se había presentado en la madrugada del 14 de abril de 2017 en Coveñas y después viajó con dirección a Cartagena en su camioneta, conducida por su chofer Armando León Quintero Ponce, para encontrarse con su esposa, hijos y su hermano Rafael Santos Díaz Acosta. Pero sufrió un accidente de tránsito a las 7:30 a. m. en la Transversal del Caribe, carretera que conduce de Tolú a San Onofre.

Según señalaron las autoridades de tránsito, el accidente se produjo por el mal estado de la vía y el exceso de velocidad del vehículo, que iba a 150 kilómetros por hora. Según testigos, la camioneta trató de esquivar una motocicleta, saliendo de la vía y perdiendo el control, produciendo que el vehículo se volcara y diera vueltas por el aire.

Martín Elías, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado del vehículo por la parte frontal, provocando que sufriera múltiples lesiones en todo su cuerpo. Fue trasladado al hospital de San Onofre; posteriormente, fue llevado a la clínica Santa María de Sincelejo, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció a las 12:45 p. m. de ese día.

Tras casi cinco años de un proceso judicial, en febrero pasado, el juez cuarto Penal del Circuito de Sincelejo condenó en primera instancia a Armando Quintero Ponce, conductor del vehículo en el que se movilizaba el cantante, a 32 meses de prisión domiciliaria.

En el fallo se determinó que Quintero Ponce manejaba a exceso de velocidad en la vía entre San Onofre y Lorica. Cuando se encontraba a la altura del sector conocido como Aguas Negras perdió el control del vehículo y no pudo reaccionar a tiempo, provocando el accidente en el que perdió la vida el cantautor de música vallenata.

En el fallo, según se conoció, el juez concluyó –tras revisar pruebas técnicas y periciales– que Quintero conducía a 157 kilómetros por hora (como lo estableció el análisis Crash Data Retrieval que tenía instalado la camioneta).

De acuerdo con lo dicho por el juzgado, el fatídico accidente se dio por exceder el límite de velocidad permitida en esa zona de la carretera, la cual es 50 km/h.

Juicio

Tras conocerse la decisión, el abogado de las víctimas, Óscar Monroy, aseguró que “esta decisión se adoptó tras practicar las pruebas de las partes y evaluar las teorías del caso que fueran presentadas dentro del proceso judicial, y llegar a la conclusión de que Quintero Ponce incumplió con sus obligaciones como conductor, transitando con exceso de velocidad aproximadamente a unos 157 km/h”. Mientras tanto, Raúl Gutiérrez, apoderado de Quintero Ponce, interpuso un recurso de apelación.

Por su parte, Dayana Jaimes, la viuda del artista, afirmó que la única de pretensión de las víctimas en el proceso fue “la de conocer la verdad de los hechos y ver materializada la justicia”.

“Cualquier decisión tomada por la Judicatura, fuera esta la de absolver o condenar al señor Armando Quintero, habría sido respetada y no apelada”, dijo. Recordó que tras conocer el sentido del fallo y el monto de la condena, los delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y el representante de víctimas le pidieron al juez la suspensión condicional de la pena, por lo que subrayó no es cierto que el conductor esté en la cárcel o con detención domiciliaria.

“Gracias a dicho beneficio, el señor Armando Quintero Ponce puede continuar su vida de forma normal, incluso ejerciendo su actividad como conductor, pues dicho subrogado también suspende la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducción por el término de la condena”.

La defensa de Jaimes, en cabeza del abogado Óscar Sierra, aseguró que la investigación contra el conductor se adelantó por oficio de la Fiscalía, es decir, sin que la viuda hubiese impuesto una denuncia.

A propósito de conmemorarse cinco años del fallecimiento del artista, Dayana Jaimes respondió recientemente una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Le preguntaron cómo conmemorará este año el aniversario por la muerte del ícono del vallenato.

Dayana Jaimes respondió que ella acostumbra a ir al cementerio todos los años en la fecha que murió su pareja sentimental y detalló que acude al lugar en compañía de su hija Paula Elena Díaz Jaimes.

“Nunca he estado de acuerdo con esas cosas, que le llevan mariachis, la caja, el acordeón, la guacharaca; es muy respetable, pero yo no hago eso, no lo comparto”, dijo Jaimes en la red social.

El año pasado, Jaimes habló con Vicky en Semana sobre cómo recuerda al artista y reconoció que “los primeros años y meses fueron muy difíciles, pues no es fácil asimilar la muerte de Martín Elías que fue algo tan repentino; era una persona joven, llena de vida, y todos estos meses me han enseñado a ser mamá y papá al mismo tiempo”.

Asimismo, dijo que después de tanto tiempo de la muerte de su esposo, está más tranquila: “Lo recordamos no con dolor, sino con nostalgia y gratitud”. En ese sentido, la esposa de Díaz señaló que lo sigue recordando con mucho cariño y como un joven lleno de metas, de sueños. “Muchos los alcanzó, otros quedaron a medias, Martín amaba cantar y era entregado a su público”, aseguró.

