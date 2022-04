Chyno Miranda delicado de salud: fuentes cercanas aseguran que su diagnóstico es reservado

abril 27, 2022 - 11:09 am

El mánager desmiente vía telefónica para medios internacionales que el artista esté hospitalizado

Desde hace una semana, fuertes rumores circulaban entre periodistas de farándula sobre el estado delicado que presenta el cantante Chyno Miranda.

Una fuente cercana al artista reveló este miércoles 27 de abril a NAD que éste se encuentra hospitalizado en una clínica de la capital muy delicado de salud y que su estado es reservado.

Su amigo y compañero de escenario Nacho, recientemente pidió a los fans del artista que rezaran por él y que pidieran a Dios un milagro.

Esta misma fuente aseguró que a Chyno le repitió el covi-19 y las secuelas han hecho estragos con su salud que ya venía quebrantada debido a la enfermedad que venía enfrentando.

Julio Ducharne, mánager del artista desmintió los rumores de que se encuentra en estado de gravedad. Ducharne, informó que en estos momentos esté hospitalizado y en estado de gravedad, como han difundido algunos medios.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó Ducharna vía telefónica a un medio de comunicación internacional.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, concluyó el mánager del intérprete de temas como “Quédate conmigo” y “Mi niña bonita”.

Familiares y amigos cercanos mantienen hermetismo para evitar especulaciones, sin embargo, agradecen el apoyo que han brindado al intérprete de música urbana.