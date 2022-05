Christian Nodal publicó conversación con Belinda en la que le pedía dinero

mayo 18, 2022 - 5:00 pm

Recientemente una publicación de Christian Nodal en su cuenta de Twitter encendió la polémica, pues compartió un chat en el que, al parecer, Belinda le pide dinero.

El pasado 12 de febrero los artistas mexicanos Belinda y Christian Nodal dieron a conocer el fin de su relación. Aunque ninguno de los dos quiso dar detalles de los motivos de la separación.

En el chat Nodal solicita que lo dejen tranquilo e insinúa que los padres de Belinda son quienes se quedan con el dinero que la joven artista produce.

«20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, estoy sanando», escribió el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’.

Y añadió: «No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me cuesta a mi».

Con la publicación el cantante estaría confirmando que terminó con Belinda por problemas de dinero, como se rumoró en varias oportunidades, pues concluye su mensaje diciendo: «Cuando me cansé de dar se acabo todo».

Afirmación que corroboraría con la imagen del chat con Belinda. En la conversación que dio a conocer, se lee que la mexicana le pide dinero para arreglarse los dientes y, según parece, se molesta al no recibir una respuesta.

«Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?», le preguntó.

Ocho minutos después, tras eliminar un mensaje, Belinda le dice a Nodal que se arrepiente de todo lo que ha sufrido con él y que lo mejor es que terminen.»Me has destruído la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así», manifestó la intérprete de ‘Lo siento’.

