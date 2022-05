Christian Nodal negó maltratos hacia Belinda y mostró nuevo look

mayo 31, 2022 - 4:36 pm

1887379

El cantante Christian Nodal negó maltratos hacia Belinda. Todo esto luego de que corrieran rumores sobre esta noticia.

Tras desatarse la polémica por la publicación de un mensaje de la que sería una conversación entre Christian y Belinda, Nodal negó los supuestos maltratos.

Según reseña Semana, habría sido un amigo de Belinda quien comenzó rumores afirmando que Nodal la había maltratado psicológicamente.

Este amigo de la intérprete española habría insistido en que el cantante de música popular no dejaba trabajar a la actriz.

Y lo más cumbre es que le había sido infiel y que no trataba bien a las mascotas de la cantante.

Las fuertes declaraciones que hiera el artista recientemente sobre su ex, así como la exposición de la conversación, habrían sido los detonantes para que algunos seguidores y amigos de Belinda salieran en su defensa.

La polémica publicación de Christian Nodal

La captura de WhatsApp que desató la polémica fue publicada por Nodal a través de un Twitter y escribió lo siguiente:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Muchos consideraron como maltrato y exposición de la vida privada de la artista.

Nodal se defendió de los señalamientos

De acuerdo a Semana, el cantante hizo recientemente un live en Instagram en donde se defendía de las acusaciones; además, se refirió a grupos feministas que tras los rumores habrían comenzado a atacarlo sin corroborar la información.

También respondió al os grupos feministas quienes intervinieron.

“Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden?, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, manifestó en su intervención.

Envió este mensaje a los grupos feministas “Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, afirmó Nodal.

Christian además, sorprendió con un extraño cambio de look a todos sus seguidores.

E. García

con información de Semana