Christian Nodal criticado por aprobar insulto hacia Belinda

Christian Nodal fue criticado en las redes sociales por permitir insulto a su ex Belinda.

Nodal se encontraba pasando un buen rato en un bar de Guadalajara, pero un fan le hizo recordar a su expareja de muy mala manera.

El intérprete se ve en el video cantando el tema «Acá entre nos» de Vicente Fernández, mientras el fan insulta a la actriz.

El hombre lo anima a cantar con frases como: «échale Christian», «ese es mi amigo Christian», «acuérdate Christian»; en un momento, mientras Christian tenía el micrófono, al hombre se le escucha decir: «Chin… tu madre Belinda».

Tras estas palabras, Christian Nodal se ríe a carcajadas, le da la mano al hombre y continúa interpretando el tema frente al público.

Christian Nodal con esta acción desató una fuerte ola de críticas en las redes sociales ya que sin mencionar una sola palabra, dejó entrever su aprobación.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, pues muchos opinan que Nodal no debió reírse del insulto hacia su ex pareja Belinda ya que no es de caballeros ese comportamiento.

Influencers, grupos feministas y amantes de la cultura pop han señalado que los videos difundidos por matutinos y otros programas de espectáculos de las principales televisoras del país no han retomado la parte del insultó y las risas de Nodal.

Por lo que consideran que se ha protegido la forma en como se sigue atacando a la actriz aún cuando su relación terminó hace un par de meses, reseñó Infobae.

¿Christian Nodal todavía siente amor por Belinda?

Lo más extraño es que algunos críticos piensan que Christian Nodal demostró que está dolido por la culminación de la relación amorosa con la cantante española.

¿Será que todavía hay amor en el corazón del mexicano? se preguntan muchos de sus fans que han seguido las incidencias de la relación de los famosos desde el principio.

Pero a la vez el cantante de Botella tras botella sigue siendo vinculado sentimentalmente con la cantante argentina Cazzu.

De hecho, Christian Nodal cantante de regional mexicano montó en sus historias de Instagram una imagen caminando por la playa y de la mano con la que sería su pareja, la rapera Cazzu.

Asimismo, Cristian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán por su actitud poco caballerosa con la dama que fue su novia hace un par de meses.

Noticia al Día

con información de Informador.mx