Chris Evans habló de Shakira

junio 11, 2022 - 1:23 pm

Hace días, se llevó a cabo la premiere de la película Lightyear y la prensa abordó al actor Chris Evans para preguntarle sobre si existe la posibilidad de una relación con la cantante Shakira ya que ambos se encuentran solteros.

Desde que se anunció la separación de la cantante colombiana y Gerard Piqué, se viralizó que el actor del héroe Capitán América, comenzó a seguir a la barranquillera en Instagram.

Lea también: Shakira ya sigue a Chris Evans y Henry Cavill en Instagram

Los cibernautas no tardaron en crear un circulo amoroso entre ambas estrellas y por supuesto los memes salieron a flote.

«¿Has conocido a Shakira?», cuestionó una reportera, a lo que el también productor respondió: «No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí soy un gran fanático».

Posteriormente, la periodista le preguntó si sería capaz de aparecer en un vídeo musical de Shakira «moviendo las caderas», algo que sin duda avergonzó a Chris Evans: «Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso», respondió.

Chris Evans no es el único actor con el que se ha relacionado a Shakira desde su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, también salió a relucir el actor Henry Cavill.

Someone finally asked Chris Evans about the Shakira follow on Instagram 😭pic.twitter.com/EsTfosIX9K

— Abira | TE FELICITO 🤖🇵🇰 (@shakmademecrazy) June 10, 2022