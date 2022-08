Cerraron la cuenta de TikTok de Marko

agosto 13, 2022 - 4:43 pm

1904824

A través de de las historias de Instagram el influencer Marko anunció que se cuenta en TikTok fue cerrada dado que subió un contenido que fue restringido por la red social.

Asimismo, el influencer, agregó que por más de cinco años ha generando contenido para la plataforma y luego de varios inconvenientes, la plataforma decidió suspenderla.

«Mi cuenta tenía un error, ya me la bloqueaban por cualquier cosa. No hacía falta que hubiera alguna infracción, subía un video, me lo bajaban», explicó.

Además, dejó claro que, no se «echará a morir» por una cuenta de TikTok, pero sí reconoció que está triste por el esfuerzo que puso a esta red social.

