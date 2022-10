Britney Spears escribió este duro mensaje sobre su padre

2296813

La cantante estadounidense realizó declaraciones sobre sus relaciones familiares, en especial con progenitor, James Spears. La estrella de pop no pierde oportunidad para expresarse tras el episodio vivido con quien también fue su tutor legal.

Lea también: Britney Spears enciende la polémica con Christina Aguilera

La artista de 40 años recurrió a su cuenta de Instagram el martes 11 de octubre, en la que escribió un mensaje dirigido a su padre y, aunque poco después lo borró, encendió las redes sociales.

Britney Spears, a través de cinco publicaciones, reprochó a su padre y detalló su experiencia en un centro de salud mental en 2019. Expuso los supuestos maltratos que vivió durante los años en los que él fue su tutor, tanto en su infancia como en su adultez.

- Advertisement -

La princesa del pop acusó a su padre James Spears y al resto de su familia por haberle «arruinado la vida desde joven».

“Lo diré hasta el día que me muera… ¡mi familia arruinó mi vida! (…) ¡Ellos me trataron como a un put* perro! (…) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más fea, el miedo de estar asustada por lo que él haría (…) ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”.

La intérprete de «Toxic» y «Crazy» escribió: «Rezo para que te quemes en el infierno”. Asimismo, relató que su padre la comparaba físicamente con su entonces novio, haciéndola sentir menos que él, reseñó Infobae.

Además, relató que le negaba la posibilidad de verse con su pareja. “Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente”.

- Advertisement -

Con respecto a su madre, Britney confesó hace unos días que la golpeó por salir a una fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

La razón detrás de este desahogo de Britney es que el portal TMZ reseñó que James inició un proceso por presunta difamación en su contra.

Britney Spears intenta rehacer su vida



Britney Spears se casó el jueves 9 de junio, en una ceremonia en su casa de Thousand Oaks, en Los Ángeles, con el modelo Sam Asghari.

Recientemente la artista y madre de dos adolescentes lanzó la colaboración musical «Hold me closer» con el artista británico Elton John.

Sus fans, en más de una ocasión, han manifestado su preocupación por la salud mental de la artista tras las publicaciones escandalosas en sus redes sociales.

Con información de Infobae.