Billie Eilish y su hermano aparecerán en un corto especial de ‘Los Simpson’

La cantante y su hermano Finneas protagonizarán el corto ‘Cuando Billie conoció a Lisa’ que estará disponible en Disney+ el 22 de abril

Billie Eilish será la próxima estrella musical invitada en un corto especial de la serie Los Simpson que se titulará ‘When Billie Met Lisa’ (‘Cuando Billie conoció a Lisa’) y se estrenará de forma exclusiva por la plataforma de streaming Disney+ .

El anuncio fue hecho por la intérprete de ‘Bad Guy’ por medio de su cuenta de Twitter, e igualmente por las cuentas de Disney + y The Simpsons.

Según se dio a conocer, en este corto los artistas Billie Eilish y Finneas descubren a Lisa Simpson cuando esta busca un lugar tranquilo para practicar con su instrumento favorito: el saxofón. Ahí es cuando Billie invita a la hija de Homero a su estudio para una jam session especial.

Es así como la cantautora de 20 años se une a la extensa lista de invitados musicales en Los Simpson, que incluye a los Rolling Stones, Aerosmith, Bad Bunny, The Who, Johnny Cash, Ringo Starr, Paul McCartney, Lady Gaga entre muchos otros.

Se convierte en el cuarto cortometraje de Los Simpson que se lanza en la plataforma de streaming, después de ‘Maggie Simpson en The Force Awakens From Its Nap con el tema de Star Wars, The Good, The Bart, And The Loki inspirado en Marvel y Los Simpson en Plusaversary del año pasado para celebrar el Día de Disney+ el 12 de noviembre.

Billie Eilish es una de las artistas principales del festival de Coachella, que se celebrará durante dos fines de semana del presente mes. Los asistentes del evento podrá disfrutar de éxitos como ‘Happier Than Ever’, ‘Bad Guy’, ‘Therefore I Am’, el sábado de abril 16 y el 23, un día después del lanzamiento del corto especial.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

