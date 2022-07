Beyoncé reveló los títulos de 16 canciones que compondrán su nuevo disco

julio 20, 2022 - 9:22 pm

-Beyoncé reveló este miércoles los títulos de las 16 canciones que compondrán su nuevo disco, «Renaissance», el cual saldrá a la venta el próximo 29 de julio.

A través de la publicación de un breve ‘story’ (historia) en su perfil en Instagram, la artista dio a conocer el nombre y el orden de los temas que figurarán en su séptimo trabajo discográfico, sin facilitar más detalles al respecto.

Los títulos que conformarán el disco son: «I’m That Girl», «Cozy», «Alien Superstar», «Cuff It», «Energy», «Break My Soul», «Church Girl», «Plastic Off the Sofa», «Virgo´s Groove», «Move», «Heated», «Thique», «All Up in Your Mind», «America Has a Problem», «Pure/Honey» y «Summer Renaissance».

Hace un mes, Beyoncé lanzó la bailable «Break My Soul», que sirvió como el primer adelanto de «Renaissance».

EFE